Mi Scooter 3 : le prix de la récente trottinette de Xiaomi est au plus bas pour les French Days

Vous attendiez le bon moment pour vous offrir une trottinette électrique ? Les French Days sont l’occasion rêvée de sauter le pas. La dernière trottinette de Xiaomi se négocie en ce moment à 379 euros au lieu de 449 grâce à un code promo.

La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est la dernière référence de la marque. Elle prend la relève de la très bonne Scooter 1S et reprend les grandes lignes de cette dernière tout en se rapprochant du modèle Pro 2. Ce modèle se montre plus performant et plus costaud. Rarement en promotion, la Mi Scooter 3 profite des French Days pour devenir plus abordable et tombe à moins de 380 euros grâce à ce code promo.

Les atouts de la Xiaomi Mi Scooter 3

Une trottinette légère et facilement maniable

Une puissance revue à la hausse

Une autonomie correcte : 30 km d’autonomie selon l’utilisation

Lancée à 449 euros, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 se trouve moins chère chez Rakuten (via le vendeur pro Boulanger), à 399 euros exactement, mais en utilisant le code CR20 son prix passe à 379 euros seulement.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Mi Scooter 3. Le tableau se met à jour automatiquement.

Comme un air de déjà vu

Dernière trottinette électrique en date du constructeur, la Mi Scooter 3 copie les autres modèles qui l’ont précédée. Le design reste le même hormis un changement au niveau des câbles, qui passent du rouge au bleu, au niveau des roues à l’avant et à l’arrière. C’est la seule différence visible à l’oeil nu, car le Mi Scooter 3 se révèle plus lourd de 700 grammes environ rapport au modèle 1S. Elle reste néanmoins facilement transportable, avec la possibilité de la plier pour simplifier vos déplacements.

Pour le reste, on retrouve les mêmes caractéristiques, avec un châssis toujours en aluminium pour supporter une charge maximale de 100 kg et la certification IP 54 pour résister aux gouttes de pluie et à la poussière est encore de la partie. Au niveau du guidon, on retrouve bien entendu l’écran qui affichera des informations tel que la vitesse, l’état de la batterie et le mode de conduite choisi en fonction de la situation.

Des performances revues à la hausse

La nouveauté apportée sur ce modèle réside au niveau du moteur. Ce dernier gagne 50 W et passe donc à une puissance de 300 W (et de 500 à 600 W de puissance maximale) — soit la même puissance que le modèle Mi Pro 2. Cela lui apporte en théorie un gain de puissance, mais la trottinette sera toujours bridée à 25 km/h, conformément à la législation française. Toutefois, vous le sentirez au niveau de l’accélération, qui sera bien plus rapide pour atteindre la vitesse maximale autorisée. La Mi Scooter 3 peut également gravir des côtés jusqu’à 16 %, contre 20 % pour la Mi Pro 2. Concernant la conduite, la trottinette est maniable et promet une belle stabilité, même si elle fait l’impasse sur les amortisseurs. Le système de freinage sera quant à lui très efficace.

Pour finir, Xiaomi se targue d’offrir une autonomie de 30 km le même score que le modèle précédent. Toutefois, ce chiffre est obtenu dans des conditions bien précises : avec une charge de 75 kg à 25 °C, sans vent, sur route plate, et surtout à 15 km/h. Donc ce score sera forcément amené à changer en fonction de votre conduite. Par exemple, si vous optez pour le mode sport, vous pourrez circuler sur un peu plus de 20 km. Pour la recharge, il faudra patienter pendant 5h30 pour repartir sur les routes avec la batterie pleine.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Scooter 3.

9 /10 Xiaomi Mi Scooter 3 Fiche produit Voir le test Disponible à 429 €

