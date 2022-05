Ce lot de 4 caméras de surveillance est à un prix plus attractif pour les French Days

Pour surveiller les abords de son domicile, la Eufy Cam 2C Pro est idéale avec son bon rendu d’image et un prix attractif, surtout dans ce pack incluant quatre caméras remisées à 20 % sur Amazon.

Quand il s’agit de sécuriser son domicile, on a tendance à croire qu’il faut investir une grosse somme d’argent pour avoir un système de surveillance efficace. C’est en partie vrai si vous passez par des sociétés spécialisées avec un abonnement à la clé, mais il y existe heureusement des alternatives bien moins onéreuses. C’est ce Eufy propose avec son lot de 4 caméras extérieures qui est en ce moment disponible avec 100 euros de réduction sur le prix initial du pack.

L’essentiel à retenir de ce pack

Quatre caméras extérieures sans fil facile à installer

Capable de filmer en 2K (vision nocturne)

Détecte les mouvements et alerte en temps réel

Une bonne autonomie

Au lieu de 499,99 euros, le lot de quatre caméras Eufy Security Cam 2C Pro (avec HomeBase) est en promotion à 399,99 euros sur Amazon soit 100 euros de remise immédiate.

Une caméra résistante et autonome

Eufy Security n’en est pas à sa première caméra connectée, spécialisée dans ce domaine, la marque présente une solution prête à l’emploi avec le modèle Cam 2C Pro. S’il est possible de l’installation à l’intérieur, elle est avant pensée pour l’extérieur avec une certification IP67 pour résister aux intempéries. Le constructeur promet une installation simple et qui demande quelques minutes seulement pour le HomeBase. Quant à son autonomie, Eufy assure 6 mois d’utilisation — une autonomie qui peut varier selon la durée enregistrée des caméras.

Un rendu d’image bien détaillé, même de nuit

La caméra de surveillance est capable de filmer avec une définition 2K. Avec cette résolution, les images gagnent en détail, même lorsque vous zoomez le sujet. La qualité d’image est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. En plus de sa vision nocturne, cette caméra dispose d’un petit projecteur intégré pour avoir des images plus nettes une fois la nuit tombée. Une intelligence artificielle est également présente pour éviter les fausses alertes, déclenchées par des animaux ou des branches par exemple.

Il est possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. On retrouve ensuite de nombreuses fonctionnalités via l’application, comme la possibilité de configurer des « zones de détection », ce qui est idéal pour ne pas faire vibrer votre téléphone toutes les 5 minutes, car la caméra filme aussi une partie de la rue passante. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi de la partie vous allez pouvoir la connecter aux appareils des deux constructeurs. À noter, aucun des contenus n’est envoyé sur un serveur dans le Cloud, c’est directement stocké sur une carte SD. Petit plus et pas des moindres : il n’y a pas de frais supplémentaires pour avoir les fonctionnalités citées précédemment.

