Avec des prix bas même après 1 an, ces deux forfaits mobile ont tout pour plaire

Auchan Télécom n'en finit plus de casser ses prix. L'opérateur low cost dévoile sa nouvelle série limitée avec deux forfaits de 40 et 80 Go à partir de 5,99 euros par mois et sans condition de durée.

Dans la catégorie des opérateurs avec des prix défiant même les champions du low cost, Auchan télécom fait clairement partie des plus agressifs. Il n’y a qu’à voir cette nouvelle série limitée comprenant deux forfaits mobile de 40 et 80 Go à partir de seulement 5,99 euros par mois et sans condition de temps. Autant dire que c’est le bon moment pour faire de grosses économies sur son mobile.

Que proposent les forfaits Auchan Telecom ?

Le prix (très) bas et qui le reste

Les appels/SMS/MMS illimités

Entre 40 et 80 Go de données 4G en France

Le premier forfait mobile de 40 Go est à seulement 5,99 euros par mois tandis que le second de 80 Go est à 7,99 euros mensuels. Ces derniers ne changent pas de prix, même après un an. Le tout est sans engagement et disponible jusqu’au 25 mai 2022.

Le meilleur réseau mobile en France

Auchan Télécom est l’un des nombreux opérateurs virtuels utilisant le réseau de Bouygues Télécom avec un prix sacrifié.. Il est 100% accessible en ligne et dispose des infrastructures réseau de l’opérateur historique. Les forfaits mobile en série limitée chez Auchan Télécom proposent en premier lieu les appels et SMS illimités en France Métropolitaine, avec 40 Go à 80 Go de données 4G. Quel que soit le forfait choisi, il s’agit d’enveloppes confortables pour avoir accès à tous vos contenus numériques sans crainte d’être limité. De plus la qualité du réseau Bouygues Télécom n’est plus à prouver et se trouve toujours en bonne place du classement de l’Arcep.

De la data même en vacance

Les appels, SMS et MMS sont également illimités depuis l’Europe, mais ce n’est pas tout puisque ces forfaits proposent une enveloppe 4G dédiée à l’étranger. Le forfait de 40 Go donne droit à 9 Go et le forfait de 80 Go monte à 10 Go. C’est particulièrement utile pour avoir accès à son GPS ou à quelques informations en déplacement sans avoir besoin de payer plus.

Si vous avez déjà un forfait convenable pour votre mobile, les forfaits Auchan Télécom sont aussi adaptés pour bénéficier d’une connexion convenable à domicile avec un routeur 4G. De cette manière, vous pourrez en faire profiter tout votre entourage sans avoir besoin d’une connexion fibre ou ADSL et surtout à moindres frais, en dehors de l’achat de la box 4G.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

