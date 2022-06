En voilà un prix très bas pour un forfait 100 Go : 7,99 €/mois même après 1 an

C'est toujours une bonne idée de changer de son forfait mobile pour faire des économies de plusieurs dizaines d'euros par an. Ce forfait de 100 Go chez NRJ est un bon moyen d'y parvenir puisqu'il est disponible à seulement 7,99 euros par mois sans augmentation de prix après un an.

Encore et toujours, les opérateurs mobiles se livrent une guerre sans merci pour vous proposer la meilleure offre au meilleur prix. Aujourd’hui, c’est NRJ Mobile qui dégaine le meilleur deal avec un forfait mobile de 100 Go pour un prix extrêmement bas qui n’augmentera pas après un an.

Que propose ce forfait chez NRJ Mobile ?

100 Go de data 4G en France et 19 Go à l’étranger

Appels, SMS et MMS illimités en France et à l’étranger

Sans engagement et à un prix valable même après un an

Jusqu’au 21 juin 2022,

l’offre de 100 Go chez NRJ Mobile est disponible à 7,99 euros par mois sans que le prix augmente au bout d’un an. Cela fait de lui l’un des forfaits 100 Go les plus intéressants du moment.

Vous pouvez aussi opter pour le forfait de 130 Go à 9,99 euros par mois et qui reste lui aussi au même prix même après un an.

Une enveloppe de Go très confortable tout autant que son prix

NRJ Mobile utilise le réseau de Bouygues Telecom, l’un des principaux fournisseurs de réseau mobile en France. Vous profitez donc des infrastructures de l’opérateur dans tout le pays, dans les DOM et de ses partenaires en Europe.

Mais le principal intérêt de ce forfait réside dans l’enveloppe 4G conséquente de 100 Go qui vous permettra de profiter de tout votre environnement numérique en ligne sans crainte d’être trop limité et d’une connexion haut débit sur votre smartphone. Cela vous sera utile pour notamment pour regarder des séries Netflix, des vidéos YouTube ou naviguer sur le web et les réseaux sociaux. Vous pouvez même en faire profiter toute la famille ou vos amis grâce à la fonction de partage de connexion.

Des données valables à l’étranger en plus des communications sans limites

Le forfait prévoit également 19 Go à utiliser en Europe et DOM pour être un minimum autonome à l’étranger. Si vous dépassez la limite, du moins si vous y arrivez, le débit sera simplement réduit sans pour autant inclure de surfacturation.

En tant que forfait illimité, ce dernier propose les appels, SMS et MMS sans restrictions partout France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne. Le forfait est à 7,99 euros par mois et est sans engagement, cela signifie que vous pouvez résilier avant terme si vous souhaitez en changer dans le futur.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

