Le Samsung Galaxy S22+ bénéficie enfin d’une baisse de prix intéressante

Parmi les trois dernières références premium de Samsung, le Galaxy S22+ est parfaitement équilibré pour répondre à toutes vos attentes. Même le prix n'est plus forcément un frein : la version 256 Go passe de 1 109 euros à seulement 899 euros.

Le Samsung Galaxy S22 Plus se situe entre le S22 et le S22 Ultra. Cela fait donc de lui le meilleur compromis du côté des smartphones premium de la marque sud-coréenne. Surtout qu’aujourd’hui, il profite d’une belle promotion qui permet d’obtenir cet excellent téléphone avec 210 euros de réduction.

Quels sont les atouts du Galaxy S22 + ?

Un bel écran AMOLED 6,6 FHD+ à 120 Hz

Une puce performante : l’Exynos 2200

La charge rapide 45 W de la partie

L’interface One UI agréable à utiliser

Au lieu de 1 109 euros, le Samsung Galaxy S22 Plus (8+256 Go) est actuellement en promotion à 999 euros sur le site Carrefour, mais grâce à l’ODR de Samsung — valable jusqu’au 1er juillet 2022 — le téléphone tombe à 899 euros seulement.

Retrouvez le Samsung Galaxy S22 Plus à 899 € (après ODR) sur Carrefour

Un smartphone bien maîtrisé avec de belles finitions

Le Samsung Galaxy S22 Plus ne fait pas exception et présente, tout comme ses confrères, des finitions impeccables. Il reprend d’ailleurs en grande partie le design du modèle classique, avec un dos en verre brossé très agréable au toucher. Ce qui change réellement c’est ses dimensions : ici on passe à une diagonale de 6,6 pouces contre 6,1 pour le S22 classique. Ce modèle Plus s’adresse davantage aux aficionados des grands téléphones. Avec un grand écran AMOLED en FHD+, le S22 Plus est idéal pour regarder du contenu vidéo. Il profite d’ailleurs d’un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz pour apporter plus de fluidité à l’usage.

Le Galaxy S22 Plus partage le même module photo que le S22. On retrouve un triple capteur de 50 + 12 + 10 mégapixels, où le grand-angle, l’ultra grand-angle et le téléobjectif x3 offrent une bonne polyvalence photographique. Les clichés sont réussis dans la majorité des cas. Attention cependant à la gestion de la dynamique, qui a tendance à pécher sur chaque objectif.

Des performances assurées par l’Exynos de Samsung

Le Samsung Galaxy S22 Plus est logé à la même enseigne que les autres S22, lui aussi intègre la puce Exynos 2200 couplée à 8 Go de RAM. Cette configuration a le mérite d’être puissante pour les usages du quotidien. En revanche, cette puce reste en retrait sur les performances graphique. En jouant en Fortnite en 60 fps en qualité épique nous avons pu constater quelques ralentissements lors de notre test. Rien de rédhibitoire, surtout que l’interface One UI 4 avec Android 12 rend l’expérience utilisateur très agréable.

Quant à l’autonomie, le Galaxy S22 Plus possède une batterie plus généreuse : 4 500 mAh au lieu de 3 700 mAh sur le S22. Un gain qui permet de faire tenir le smartphone une journée, selon votre utilisation. Et si vous êtes davantage sur votre téléphone, le modèle Plus a droit à la charge rapide de 45 W. Celle-ci permet de passer de 6 % à 64 % en 30 minutes, mais si vous souhaitez en profiter, il faudra acheter le bloc qui n’est pas compris avec le téléphone. La charge sans fil est évidemment de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S22 Plus.

