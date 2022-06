La caméra Xiaomi qui filme en 2K à moins de 35 € ? C’est aussi ça les soldes !

La Mi 360° Home Security Camera 2K Pro de Xiaomi est suffisante pour surveiller votre domicile sans investir une somme monstrueuse. Mieux encore, aujourd’hui elle tombe à 34,99 euros au lieu de 49,99 euros.

Les caméras connectées sont idéales pour garder un oeil à votre domicile durant votre absence. Elles sont des solutions rassurantes pour partir l’esprit un peu plus léger, mais sont parfois onéreuses. Heureusement Xiaomi propose une caméra efficace pour être prévenu en cas d’intrusion. La Mi 360° Home Security Caméra 2K propose une très bonne résolution et s’affiche à un prix encore plus abordable pendant les soldes.

La caméra de Xiaomi est capable …

De surveiller votre domicile à distance via l’application

D’enregistrer des vidéos en 2K sur microSD ou dans le cloud

De se connecter à d’autres appareils Xiaomi pour plus de fonctionnalités

Au lieu d’un prix barré à 49,99 euros, la Mi 360° Home Security Camera 2K de Xiaomi est actuellement en promotion à 34,99 euros sur le site de la Fnac ainsi que sur celui de Darty.

Une caméra pivotable à 180° facile à installer

La Xiaomi Mi 360° Security Camera 2K succède à la version 1080p que nous testées il y a déjà quelques années. Hormis sa touche dorée autour de la caméra, elle reste identique au précédent modèle. Elle garde un revêtement en plastique blanc, avec une forme arrondie. Discrète, sa base peut être posée sur un meuble, mais également être installée au mur ou au plafond à l’aide de la fixation et de la visserie fournie.

Pour la faire fonctionner, il faut installer l’application Mi Home du constructeur disponible sur iOS et Android. Il vous suffit ensuite d’allumer la caméra pour pouvoir l’appareiller via votre smartphone ou tablette afin de la configurer. Le Wi-Fi doit bien évidemment être activé et la compatibilité double bande (2,4 GHz/5 Ghz) est de la partie. Enfin depuis l’application, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous, avec même la possibilité d’enregistrer les vidéos sur une microSD, qui débloquera le stockage local des images jusqu’à 32 Go. Il est également possible de passer par le cloud du constructeur.

Capture des images nettes et détaillées

Cette référence a l’avantage d’afficher une définition 2K, soit 2 304 x 1 296 pixels, au lieu du 1080p sur la première version. Résultat : les images gagnent en détail, même lorsque vous zoomez le sujet. Et, comme son nom l’indique, la caméra offre un champ de vision à 360° afin de couvrir le plus de périmètres possible. De plus, l’ouverture de f/1,4 offre un grand-angle pour avoir un maximum d’informations sur l’image. Avec son capteur infrarouge, la caméra pourra enregistrer une fois la nuit tombée, avec des images nettes. Grâce à l’intégration de l’IA, la caméra est facilement capable de détecter les mouvements, et distingue bien les fausses alertes.

La Mi 360° Security Camera 2K intègre deux microphones, utilisant la technologie de réduction active du bruit, pour restituer le son de manière correcte et suffisante en intérieur. Enfin, il faut savoir que la caméra s’inscrit parfaitement dans l’écosystème de Xiaomi et propose de faire la passerelle Bluetooth avec d’autres objets de la marque. Vous pourrez même afficher le retour vidéo sur votre Smart Display, par exemple.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xiaomi Mi 360° Home Security Caméra 2K.

