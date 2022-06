Pour les soldes d’été, le TV QLED 75 pouces de Xiaomi est à son meilleur prix

Si vous souhaitez changer votre téléviseur pour passer à une taille supérieure sans y laisser votre PEL, le Xiaomi Mi TV Q1 est un bon compromis. Ce TV QLED de 75 pouces se retrouve aujourd'hui soldé à 899 euros au lieu de 1199 euros habituellement.

Xiaomi a clairement fait un bon avant côté TV qui après la gamme P1 a lancé la Q1, Un TV QLED qui corrige encore beaucoup de défauts des générations précédentes. Si vous comptiez craquer, c’est aujourd’hui le moment idéal puisque les soldes le modèle 75 pouces est listé avec 300 euros de réduction.

Les points clés de la Xiaomi Mi TV Q1 75

Une dalle QLED 4K compatible Dolby Vision, HDR10 et HDR10+

Android TV, avec Google Assistant et Chromecast

Un son compatible DTS-HD

Au lieu de 1 799 euros à son lancement puis réduit à 1 199 euros, la Xiaomi Mi TV P1 de 55 pouces est aujourd’hui disponible pendant les soldes à seulement 899 euros chez Darty en utilisant une ODR. On la trouve au même prix sur le site de la Fnac.

Une TV QLED géante à un prix jamais vu

Le Xiaomi Mi TV Q1 75 propose une diagonale, comme son nom l’indique, de 75 pouces. C’est aussi et surtout le TV avec le meilleur prix actuellement pour cette taille. L’absence de bordures donne sensation d’immersion complète quel que soit le contenu visionné. Ce téléviseur QLED offre une définition 4K et est compatible avec les meilleures normes vidéo, comme le Dolby Vision et le HDR10+. Grâce au QLED, les images seront lumineuses, les couleurs riches et les contrastes bien détaillés.

En revanche, malgré sa dalle 4K capable de grimper jusqu’à 120 Hz, le TV de Xiaomi est malheureusement limitée à du 4K à 60 images par seconde via ses ports HDMI, ce qui peut être un argument en moins pour les joueurs sur PlayStation 5 ou Xbox Series X. Pourtant, le TV est bel et bien équipé de la norme 2.1.

Une TV tournant sous Android TV pour une expérience fluide

Pour son Mi TV Q1, Xiaomi a misé sur l’excellent OS Android TV, dans sa dernière version. L’expérience utilisateur est ainsi très satisfaisante et personnalisée grâce à des suggestions de contenus pertinentes en fonction de votre profil. Naturellement, vous aurez également accès à des milliers d’applications via le Play Store, avec toutes les fonctionnalités de Google qui vont avec, comme Google Assistant pour vos requêtes vocales et le Chromecast pour diffuser des contenus depuis un smartphone ou une tablette.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Mi TV Q1 75.

