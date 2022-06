Free profite des soldes pour casser le prix de son forfait mobile 90 Go

Le forfait Free n'avait pas connu de changements intéressants depuis un moment. C'est désormais chose faite pendant les soldes d'été avec cette nouvelle offre sans engagement qui propose 90 Go de 4G pour seulement 8,99 euros par mois la première année.

En plein pendant la période de soldes d’été, Free Mobile a décidé de prendre les devants en mettant à jour son forfait phare. Cette fois-ci, on a le droit à une offre de 90 Go pour 8,99 euros par mois pendant un an, soit 10 Go de plus et 3 euros de moins que la précédente offre de l’opérateur.

Que propose le forfait Free 90 Go ?

Les appels, SMS et MMS illimités

Avec 90 Go en France et 10 Go en Europe/DOM

Un petit prix pendant un an et 210 Go en 5G/4G+ par la suite

Jusqu’au 5 juillet 2022, le forfait mobile Free de 90 Go est disponible au prix de 8,99 euros par mois pendant un an. Par la suite, le forfait passe automatiquement à l’offre Free 4G/5G à 19,99 euros par mois avec 210 Go de data. Si vous n’êtes pas intéressés d’aller au-delà de l’avantage promotionnel, n’oubliez pas d’utiliser notre outil dédié pour vous rappeler la fin de votre avantage.

Les avantages du réseau Mobile de Free

Free Mobile dispose aujourd’hui de ses propres infrastructures réseau et lui permet de couvrir plus de 80% de la population métropolitaine en 4G. Avec 90 Go de données, aucun souci pour disposer de tout ce que peut offrir son mobile que ce soit avec le streaming de vidéo, le jeu en ligne ou la navigation sur les réseaux sociaux. Concernant les données à l’étranger (Europe et DOM), Free offre une enveloppe de 10 Go, ce qui peut être un avantage certain si vous avez l’habitude de dépasser la frontière.

Pour les fans de foot, Free a même pensé à inclure un accès Premium à son application Free Ligue 1. Cette dernière permet notamment de suivre toute l’actualité du Championnat de France avec des extraits live en quasi direct des rencontres tout en profitant des contenus exclusifs en avant-première comme des clips vidéo, des interviews, des podcasts et des documentaires.

Free Ligue 1 Uber Eats Télécharger Free Ligue 1 Uber Eats gratuitement APK

Avec ce forfait, Free propose également un accès à son réseau public FreeWifi partout en France si jamais vous souhaitez économiser des données. Dans ce cas-ci nous vous conseillons cependant d’utiliser un VPN afin d’obtenir une connexion sécurisée.

Pas besoin d’un forfait en plus l’étranger

Comme la majorité des forfaits de notre comparateur, ce forfait Free ne déroge pas à la règle et propose des communications à base d’Appels, de SMS et de MMS en illimités vers les mobiles et fixes

en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte).

Notre avis complet sur les offres Free

Avis Free : la révolution a bien eu lieu, mais elle mérite quelques ajustements

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Notre comparateur des meilleurs forfaits 4G

Afin de découvrir les meilleures offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des forfaits 4G sans engagement !

