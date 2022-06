À peine sorti, le Xiaomi Smart Band 7 perd 20 € avec les soldes d’été

Le Xiaomi Smart Band 7 vient de sortir en France, en revoyant la copie de ce qu'était le bon Mi Smart Band 6. Un bracelet connecté tout neuf qui arrive pile à temps pour les soldes avec une belle promotion de 20 euros.

Le Xiaomi Smart Band 7 arrive ces jours-ci en France, avec un écran plus grand et une interface revue par rapport aux anciennes versions du bracelet connecté de Xiaomi. Il profite des soldes d’été pour voir son prix baisser de 20 euros.

Le Xiaomi Smart Band 7, c’est quoi ?

Un mode Always-On

Un capteur de SpO2

14 jours d’autonomie

Son prix de départ annoncé est de 69,99 euros, mais le Xiaomi Smart Band 7 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 49,99 euros sur Amazon. Une offre de soldes est également disponible sur le site de Boulanger.

Le Smart Band 7 reprend ce qu’était le Mi Smart Band 6

Ce bracelet connecté perd la mention « Mi », mais gagne certaines améliorations. Le format reste très similaire, puisqu’on peut sortir le traqueur du bracelet. L’écran est désormais de 1,63 pouce, avec une définition de 490 par 192 pixels, ce qui donne une densité d’affichage de 326 pixels par pouce. Il s’agit là encore d’un écran AMOLED qui permet d’avoir de très bons contrastes. De quoi ne pas voir les bordures de l’écran du Xiaomi Smart Band 7.

Cette nouvelle version propose une interface revue avec un nouveau design, de nouvelles applications et de nouvelles icônes. On peut naviguer plus rapidement entre les applications et dans les menus. On notera tout de même quelques textes trop longs, ce qui force à attendre le défilement, espérons qu’une mise à jour corrige ça par la suite.

Des fonctions de santé et d’activité physique

Les fonctionnalités de mesures de santé et de suivi d’activité physique sont toujours là, avec un podomètre, la mesure de la fréquence cardiaque, l’analyse du sommeil ou encore la SpO2. Rien de bien exceptionnel, mais il faut reconnaître que ça fait le travail. Malheureusement, pas de GPS sur ce bracelet connecté de Xiaomi ; si vous souhaitez un suivi GPS lors de vos entraînements, il faudra emporter votre smartphone avec vous.

Deux applications peuvent être utilisées pour connecter son bracelet à son smartphone, à savoir Mi Fitness ou Mi Fit. C’est certes un peu fouillis, mais les applications ont des fonctions similaires. Le Xiaomi Smart Band 7 embarque une batterie de 180 mAh et l’autonomie maximale annoncée par le constructeur est de 14 jours, autant dire que vous n’aurez pas à penser à la recharger tous les jours.

Pour en apprendre plus sur ce produit, nous vous invitons à lire notre prise en main du Xiaomi Smart Band 7.

