L’Oppo Find X5 Pro profite enfin d’une baisse de prix grâce aux soldes

Le Find X5 Pro d'Oppo est tout simplement un des smartphones les plus réussis de 2022. Avec cette proposition ultra premium, Oppo signe une copie très soignée, au prix aussi très élevé. Il est actuellement en soldes : c'est le moment de craquer.

Un peu plus tôt cette année, Oppo a débarqué sur le très haut de gamme des smartphones. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il réussit à faire sérieusement de l’ombre aux ténors du marché tels que Samsung. Avec de la puissance à revendre, mais aussi un écran, un appareil photo et une interface utilisateur parfaitement maitrisés, le Find X5 Pro fait un carton plein. Pour se l’offrir, il faut cependant mettre la main au portefeuille… Heureusement, pendant les soldes, il profite d’une réduction toujours bienvenue de 100 euros.

Les atouts du Oppo Find X5 Pro

Un splendide écran AMOLED de 6,7 pouces

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Le triple capteur photo Hasselblad très réussi

Une charge ultra rapide à 80 W

L’excellent Find X5 Pro est sorti il y a peu, à un tarif fixe mais élevé de 1 299 euros. Autant dire qu’il faut être un tout petit peu patient pour que son prix baisse et commence à devenir acceptable. C’est le cas dès à présent sur les différents sites de e-commerce, où il s’affiche au prix réduit de 1 199 euros.

Un smartphone premium aux finitions léchées

En 2022, Oppo a frappé un grand coup avec son modèle le plus haut de gamme, le Find X5 Pro. Ce dernier fait d’ailleurs partie de notre sélection des meilleurs smartphones. Le fabricant chinois a misé sur un design un peu décalé, avec un dos en céramique brillant et surtout, un module photo assez original, pris dans la coque arrière et au design asymétrique.

Le grand écran AMOLED de 6,7 pouces est protégé par un revêtement Gorilla Glass Victus. Le téléphone en lui-même est d’ailleurs certifié IP68. Cet écran est clairement un des gros points forts du modèle, notamment grâce à sa définition WQHD+ (3216 x 1440 pixels), mais surtout son excellente luminosité et un respect des couleurs impressionnant. Les 120 Hz sont bien sûr de mise.

Qu’a-t-il dans le ventre ? Le Find X5 Pro est animé par un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il ne sera par contre pas possible d’ajouter une carte micro SD. Côté puissance et fluidité, aucun problème puisqu’il s’agit d’une des puces les plus puissantes du moment. Pour la partie logicielle, l’Oppo Find X5 Pro mise sur Android 12 avec l’interface maison ColorOS, très réussie.

Le roi de la photo en toute circonstance

S’il fait déjà fort sur la puissance et l’ergonomie, le Find X5 Pro est aussi un maitre en photo. À l’arrière se trouve un bloc photo signé Hasselblad avec 3 capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif de 13 mégapixels avec un zoom optique x2 et hybride x5.

Dans la pratique, l’appareil photo offre un excellent piqué, des couleurs naturelles, et un mode portrait particulièrement réussi. Les photos de nuit et en intérieur sont belles, la vidéo est bien stabilisée, en 4K à 60 FPS. C’est un quasi sans faute.

S’il fallait reprocher quelque chose à ce smartphone premium, ce serait sans doute une petite légèreté sur l’autonomie. Heureusement, cette faiblesse est compensée par la redoutable charge rapide SuperVOOC (80 W : 17 minutes pour une charge complète) et sans fil AirVOOC (50 W : 47 minutes pour une charge complète).

Pour tout savoir sur ce smartphone, retrouvez notre test détaillé du Oppo Find X5 Pro.

