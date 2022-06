Lenovo Legion 5 : ce laptop gaming (avec RTX 3060) est soldé à 799 €

Le laptop Lenovo Legion 5, destiné au gaming, dispose d'une fiche technique suffisamment puissante pour les joueurs exigeants. Des performances qui justifient son prix de base plutôt élevé, mais pendant les soldes, ce modèle profite d'une promotion : sur Cdiscount, on peut ainsi le trouver à 799 euros au lieu de 1 299 euros.

Lenovo est une marque sûre en ce qui concerne les PC portables gaming. Le constructeur propose en effet des laptops puissants dotés de toutes les caractéristiques que les joueuses et joueurs requièrent pour enchaîner les combos sans ralentissement ou bug divers. Le modèle Lenovo Legion 5 en est un bon exemple, lui qui propose, entre autres, un écran 120 Hz, une RTX 3060 ou encore un SSD de 512 Go. Habituellement, ce PC portable dépasse largement les 1 000 euros, mais pendant les soldes, ce prix bénéficie d’une promotion bien appréciable.

Les points essentiels du PC portable gaming Lenovo Legion 5

Un écran Full HD de 15,6 pouces et 120 Hz

Combo RTX 3060 + Ryzen 5 5600H + 8 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

D’abord proposé à 1 299 euros, le PC portable Lenovo Legion 5 15ACH6H est désormais affiché à 799 euros chez Cdiscount.

Un PC portable robuste doté d’un très bon écran

Finitions de qualité et robustesse : voici les maîtres mots de Lenovo pour son modèle Legion 5 15ACH6H. Ce PC portable gaming se dote en effet d’un boîtier en aluminium noir mat qui respire la solidité. Pratique pour un PC portable qu’on est amené à déplacer, d’autant plus que celui-ci est plutôt léger : il ne pèse en effet que 2,4 kg. Pourtant, ce n’est pas un petit laptop que nous avons là. Il embarque en effet une dalle de 15,6 pouces, ce qui le situe dans la catégorie des grands écrans sur lesquels il est plus confortable de jouer. Cette dalle affiche par ailleurs une définition Full HD, mais son principal atout, c’est bien son taux de rafraîchissement de 120 Hz qui assure une excellente fluidité, ainsi que des images nettes et sans aucune latence, même au cours de combos.

Des performances assurées en jeu

La puissance n’est pas en reste puisque ce Lenovo Legion 5 intègre une puce AMD Ryzen 5 5600H, cadencée à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,2 GHz) et épaulée par 8 Go de mémoire vive. Ajoutons à cela une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060, et on obtient là une excellente configuration capable de faire tourner la plupart des jeux AAA. Outre la partie gaming, on pourra également utiliser ce modèle pour des tâches de bureautique, comme de la navigation web, du montage vidéo ou de la retouche photo, tout en profitant d’une bonne réactivité.

Le tout est aussi complété par un SSD de 512 Go, qui apportera une importante capacité de stockage et assurera des temps de chargement réduits ainsi que des lancements rapides de votre machine. Le Lenovo Legion 5 dispose aussi d’un système thermique qui permettra d’accélérer les ventilateurs afin de refroidir le PC portable lorsque vous aurez besoin d’une puissance décuplée en cours de partie, qui se manifestera donc par un fonctionnement plus rapide des processeurs. Seul point noir de cette configuration puissante : elle demandera beaucoup d’énergie, ce qui est incompatible avec une autonomie vraiment intéressante. Ne comptez donc pas sur plus de 5 heures d’utilisation loin du chargeur.

Autrement, le Lenovo Legion 5 comporte aussi deux haut-parleurs compatibles avec la technologie Dolby Audio, ce qui nous fera profiter d’une immersion plus efficace en jeu. En ce qui concerne sa connectique, le laptop contient deux ports USB-C, un port USB 3.2, un port HDMI, un DisplayPort et un port jack 3,5 mm. Vous pourrez donc aisément brancher plusieurs périphériques, ou même un autre moniteur pour compléter votre setup.

