Prix canon pour cet écran gaming incurvé 27 pouces (QHD et 165 Hz) durant les soldes

Si vous cherchez à obtenir la meilleure expérience en jeu, il faut vous équiper d'un écran doté d'une haute résolution et d'un taux de rafraîchissement élevé. C'est le cas de cet écran ViewSonic, qui passe de 299 euros à 219,99 euros seulement.

Si vous recherchiez un écran de bonne qualité pour jouer à des jeux vidéo et cela dans les meilleures conditions possible, la marque Viewsonic à de quoi satisfaire vos envies. Le modèle VX2718-2KPC-MHD est un moniteur complet qui devrait mettre tous les gamers d’accord, d’autant plus qu’il améliore aujourd’hui son rapport qualité-prix grâce à une réduction de 80 euros.

Les points forts de l’écran Viewsonic

Incurvé, pour plus d’immersions

Dalle VA en définition QHD à 165 Hz

Un temps de réponse de 1 ms

L’écran gaming Viewsonic (VX2718-2KPC-MHD) de 27 pouces passe de 299 euros à 219,99 euros seulement sur Cdiscount.

Conçu pour jouer dans les meilleures conditions

Un écran gaming peut faire la différence lors de vos parties. Avec le modèle de Viewsonic, on a droit à un écran ultra-réactif qui dispose d’un taux de rafraîchissement à 165 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Il se destine véritablement aux joueurs exigeants qui ont besoin d’une fluidité exemplaire dans les derniers titres. Et pour jouer dans de bonnes conditions, l’écran est compatible avec la technologie Adaptive Sync pour garantir des images fluides et sans distorsions.

Une bonne immersion et une résolution au top

Ce moniteur à l’avantage d’utiliser une dalle incurvée 1500R, avec des bordures fines sur 3 côtés qui garantissent une bonne immersion en jeu. Ce format s’avère très confortable et adapté à une large variété d’applications, allant de la bureautique au gaming. L’écran incurvé va améliorer votre champ de vision par rapport à un écran plat, et vous permettra de vivre votre expérience de manière plus réaliste.

Pour couronner le tout, sa dalle VA de 27 pouces affiche une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels) une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC. Vous bénéficierez ainsi d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. Quant à la connectique, elle se compose de deux ports HDMI, un Displayport, et une prise jack pour brancher un casque audio, mais sachez que l’écran Viewsonic intègre deux haut-parleurs avec un son stéréo.

