La sonnette connectée d’Arlo est à moitié prix pendant les soldes d’été

La sonnette connectée permet d’interagir avec les personnes qui sonnent chez vous mais joue aussi le rôle de caméra de sécurité. Aujourd’hui, la sonnette d’Arlo s’affiche à un prix très intéressant : 97 euros au lieu de 199,99 euros.

Les sonnettes et visiophones sont pratiques pour savoir qui se présente à votre porte, même si vous n’êtes pas à votre domicile. Et pour accomplir cette tâche, qui de mieux que la société Arlo ? Spécialiste des caméras de surveillance, la marque propose aussi des sonnettes connectées de très bonne qualité capables de sécuriser votre maison. Si elles sont assez onéreuses, aujourd’hui la Vidéo Doorbell d’Arlo perd plus de 100 euros de son prix à l’occasion des soldes.

La Arlo Vidéo Doorbell en quelques mots

Une sonnette conçue pour résister aux intempéries

Une bonne qualité vidéo avec HDR, même de nuit

Détecte les mouvements et intègre une alarme

Compatible avec les assistants Google et Amazon

Affichée à 199,99 euros sur le site officiel, la sonnette connectée Arlo Vidéo Doorbell est à son prix le plus bas pendant les soldes d’été : 97 euros seulement sur Amazon.

Une sonnette discrète, mais robuste

La Arlo Vidéo Doorbell est une sonnette connectée qui nécessite d’être raccordée à vos fils de sonnette existants. Même si son installation prend un peu plus de temps que la seconde version qui est sans fil, le constructeur vous accompagne dans chaque étape pour l’installer correctement. L’avantage c’est que vous n’aurez pas à vous soucier de son autonomie, puisque la sonnette connectée est filaire.

Esthétiquement, elle est sobre, reprenant le design bien connu des sonnettes d’Arlo avec son format arrondi soigné et son bouton lumineux central pour s’activer. Elle est bien évidemment adaptée à l’extérieur, résistante aux intempéries comme à la chaleur ou au froid.

Qui filme vos visiteurs de la tête aux pieds

Si certaines sonnettes sont capables de filmer en 2K, ici l’Arlo Vidéo Doorbell se contente d’une définition en 1080p, et c’est plutôt efficace. Elle a d’ailleurs l’avantage d’intégrer un capteur avec HDR pour obtenir des images détaillées dans toutes les situations de luminosité, de jour comme de nuit grâce à sa vision nocturne. L’angle de vision de 180° est ensuite l’une de ses plus grandes forces pour afficher le plus de choses possibles. Elle utilise même un ratio 1:1 pour voir le sol devant votre porte afin de mieux distinguer la personne qui sonne, ou bien par exemple apercevoir un colis déposé. Pour profiter de ce ratio, il faut positionner la caméra à 122 centimètres du sol.

Vous pouvez déclencher le flux vidéo à tout moment pour voir ce qui se passe devant votre logement, interagir avec vos visiteurs via l’application mobile ainsi que le haut-parleur et le micro de la sonnette vidéo. Le micro est d’ailleurs de bonne facture, même s’il a tendance à saturer si vous poussez trop haut le volume. Autre avantage, Arlo vient équiper sa sonnette d’une sirène qui sera assez puissante pour faire peur à un potentiel cambrioleur. Vous pouvez la déclencher à distance depuis votre smartphone si un intrus est repéré ou la programmer pour qu’elle sonne dans certaines situations. Enfin, si vous souhaitez garder l’enregistrement il faudra passer par le cloud d’Arlo, un abonnement qui vous coûtera 2,79 euros/mois, mais la marque propose un essai gratuit de 90 jours. Sachez que la sonnette est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Arlo Vidéo Doorbell.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures sonnettes connectées en 2022 ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.