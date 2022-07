Lenovo Yoga Slim 7 : ce puissant laptop doté d’un Ryzen 7 perd 350 € lors des soldes

Les soldes d'été sont loin d'être terminés et Darty le fait savoir. L'enseigne brade pour la deuxième fois l'ultrabook premium de Lenovo et s'affiche désormais au prix de 689,99 euros contre 1 039,99 euros habituellement.

Les ordinateurs Yoga Slim de Lenovo sont réputés pour leur qualité de fabrication raffinée avec leur design épuré, sans rien sacrifier en matière de puissance et de performances. C’est le cas du Yoga Slim 7, qui est idéal pour optimiser votre productivité, grâce à son format compact et son efficacité avec son processeur Ryzen 7. En ce moment, son prix chute à moins de 690 euros grâce à une remise de 33 % durant les soldes d’été.

Le Yoga Slim 7 de Lenovo, c’est quoi ?

Un appareil fin et compact avec un écran QHD de 13 pouces ;

Des bonnes performances grâce à sa puce AMD Ryzen 7 5800U ;

Ainsi qu’un SSD NVMe de 512 Go et 16 Go de RAM.

Proposé à 1 039,99 euros, puis remisé à 919,99 euros, le PC portable Yoga Slim 7 de Lenovo chute à 689,99 euros sur le site Darty pour la 2e démarque des soldes d’été.

Un ultrabook épuré idéal pour les nomades

Le Yoga Slim 7 de Lenovo est un ultraportable qui offre une conception réussie avec des lignes épurées et élégantes. Le constructeur délivre un laptop premium qui a le droit à un châssis en aluminium et un écran aux bordures fines. Sa dalle mesure 13,3 pouces et délivre une définition QHD (2560 x 1600 pixels) très appréciable avec un ratio d’écran de 91 %. Elle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. À cela s’ajoutent des haut-parleurs Dolby Atmos qui apportent un son plus immersif.

La marque tient aussi à miser sur la légèreté de son produit, pour rendre son laptop facilement transportable, grâce à son poids de seulement 1,21 kg et ses 14 mm d’épaisseur. Sa finesse n’empêche pas le Yoga Slim 7 de s’équiper d’une bonne connectique, avec deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C et une prise jack.

Une fiche technique musclée

Le Lenovo Yoga Slim 7 a le mérite d’avoir une fiche technique bien fournie et puissante. Sous le capot, on retrouve ainsi un processeur AMD Ryzen 7 5800U, cadencé à 1,9 GHz (jusqu’à 4,4 GHz en boost), avec 16 Go de mémoire vive. Cette configuration assure de bonnes performances, et le laptop sera capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique, ou bien pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans ralentissement.

Et avec l’intégration d’une puce graphique intégrée AMD Radeon, il sera en mesure de lancer quelques jeux 3D gourmands, mais sera limité pour jouer des conditions graphiques poussées au maximum. Quant au stockage, sur ce modèle vous pourrez compter sur un SSD de 512 Go, qui va apporter une dose de réactivité au système, mais aussi réduire le temps de chargement et le temps de démarrage.

Enfin, l’autonomie n’est pas en reste puisque la marque promet environ 14 heures d’utilisation. Un chiffre qui variera évidemment selon votre usage, mais qui reste suffisant pour être productif tout au long de la journée. Une fois votre batterie vidée, la recharge s’avère néanmoins plutôt lente.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs PC portables gamer en 2022 ?

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.