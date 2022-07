L’iPad Pro M1 ne résiste pas à la 2e démarque des soldes et s’affiche à un meilleur prix

S’il est assez rare de trouver des produits Apple en promotion, les soldes changent cette tendance. Aujourd’hui l’iPad Pro M1 (128 Go) perd 115 euros de son prix grâce à un code promo et passe à 784,99 euros au lieu de 899,99 euros habituellement.

Même avec l’introduction la nouvelle puce M2, l’iPad Pro 2021 est une tablette très performante. En intégrant la puce Silicon M1, la tablette premium d’Apple peut se substituer à votre PC, il en a tous les atouts en termes de puissance. Cet iPad a encore de beaux jours devant lui et reste ce qui se fait de meilleur chez Apple en tablette tactile. Et bonne nouvelle, s’il est assez rare de trouver cette tablette en promo, aujourd’hui elle bénéficie de 115 euros de remise sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir de l’iPad Pro 11 M1

Son écran Liquid Retina Pro Motion 120 Hz

Sa grande puissance délivrée par la puce Apple M1

Et quelques améliorations bienvenues

Sorti au prix de 899 euros, l’iPad Pro M1 (128 Go) est actuellement en promotion à 799,99 euros, mais en utilisant le code KIR15100, la tablette d’Apple passe à 784,99 euros sur le site Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPad Pro 11 M1.

Une tablette inchangée, avec quelques nouveautés

L’iPad Pro 2021 conserve le design des iPad Pro de la génération précédente. On retrouve une tablette aux allures premium avec une dalle borderless et des angles arrondis. Elle offre une bonne prise main avec sa diagonale de 11 pouces et son poids de 466 g. Concernant l’écran, contrairement au modèle de 12,9 pouces, le plus petit modèle n’embarque pas la technologie Mini Led. Il reste néanmoins agréable à regarder grâce à son bel écran Liquid Retina compatible HDR et Pro Motion jusqu’à 120 Hz. La tablette proposera une excellente fluidité et une bonne qualité d’image.

Cet iPad apporte tout de même son lot de nouveauté. Avec le télétravail de plus en plus fréquent, la firme de Cupertino a tenu à améliorer la qualité sonore. La tablette profite ainsi de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. À cela s’ajoutent cinq micros annoncés de « qualité studio » pour un rendu excellent au niveau des voix. Côté photo, on retrouve un capteur grand-angle de 12 mégapixels, un ultra grand-angle de 10 mégapixels ainsi qu’un capteur LiDAR, qui a notamment l’avantage de fournir le suivi de mouvement et la détection 3D, en plus de mesurer la profondeur — très pratique pour la réalité augmentée.

Toujours aussi puissante, malgré l’arrivée de la puce M2

La véritable nouveauté est à l’intérieur : Apple intègre sur son iPad la puce M1, présente sur la plupart des ordinateurs portables de la marque. Même si la firme de Cupertino a lancé la puce M2, déjà très prometteuse, la puce maison de première génération a encore de très beaux jours devant elle. Avec cette configuration, vous êtes assurée d’avoir une tablette réactive, elle apporte un boost de puissance considérable, avec des performances jusqu’à 40 % plus rapides que la génération précédente qui lui permet de se mesurer aux ordinateurs personnels. De plus, l’iPad Pro embarque désormais un port USB-C compatible Thunderbolt 4, ce qui devrait assurer encore plus de rapidité et de polyvalence à l’appareil.

Niveau autonomie, c’est assez frustrant de voir qu’ici la puce M1 n’a pas permis d’accroître l’endurance de la tablette, comme elle avait pu le faire pour les ordinateurs portables d’Apple. La tablette propose toujours une dizaine d’heures d’autonomie, mais qui suffira à faire tenir une journée avant de tomber en rade de batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’iPad Pro 11 M1.

Pour ne rien rater des Soldes d’été 2022

Les Soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 22 juin 2022 en France et se termineront le mardi 19 juillet au soir. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.