Le Huawei MateBook D 15 est en cours de déstockage pour les soldes chez E.Leclerc

Si vous recherchez un PC portable efficace au quotidien avec un rapport qualité-prix attractif, le modèle MateBook D 15 (2020) de Huawei pourrait bien vous convenir. Bonne nouvelle, aujourd'hui il se négocie à 389 euros au lieu de 499 euros.

Loin d’être le plus puissant à ce jour, le Huawei MateBook D 15 (2020) reste encore recommandable notamment pour rapport qualité-prix intéressant. En plus de proposer de belles finitions, ce PC portable embarque une configuration largement suffisante pour effectuer des tâches de bureautique de manière confortable. Le tout, pour un prix vraiment contenu grâce à une réduction de 110 euros à l’occasion des soldes.

Les points forts du MateBook D 15 (2020)

Son design élégant, fin et léger

Son efficacité grâce à son i3-10110U avec 8 Go de RAM

Son autonomie d’une journée couplée à la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 499 euros, le Huawei MateBook D 15 (2020) s’affiche à un prix plus avantageux pendant les soldes d’été : 389 euros seulement sur le site E.Leclerc.

Un laptop qui convient à un usage bureautique

Le Huawei MateBook D 15 (2020) prend de l’âge, et sa configuration aussi. Pourtant ce laptop a de belles choses à offrir avec sa fiche technique simple, mais efficace. Ici, pas de processeur Intel Core de 11e gen, mais un honorable i3-10110U couplé à 8 Go de mémoire vive. Ce n’est certes pas la configuration la plus puissante, mais elle sera parfaite pour un usage classique en bureautique, de la navigation web ou encore visionner du contenu.

Cet ultrabook a le mérite d’assurer une expérience fluide, où on va surtout apprécier la présence du SSD au format M.2 de 256 Go pour garantir une excellente fluidité et une vitesse de transfert accrue, notamment pour démarrer Windows en quelques secondes.

Avec un design bien fini et une charge rapide efficace

Comme l’ensemble de la gamme MateBook, le modèle D 15 de 2020 ne déroge pas à la règle et présente un design épuré et élégant. Malgré une diagonale de 15,6 pouces, l’ultrabook a été conçu pour être peu encombrant lors de vos déplacements avec son poids plume de 1,53 kg et sa conception fine de 17 mm d’épaisseur. L’écran FullView assure un rapport écran-châssis de 87 % avec des bords fins. Idéal donc pour réaliser du multitâches, sa grande dalle offre par ailleurs une belle qualité d’images, en définition Full HD. Vous retrouvez également un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation pour déverrouiller rapidement la machine.

Quant à l’autonomie, ce MateBook ne manque pas d’endurance, dont le constructeur promet une durée d’utilisation d’environ 10 heures avant de passer en mode économie d’énergie. Mais sachez qu’il est fourni avec un chargeur rapide USB-C de 65W qui pourra le recharger rapidement et récupérer des pourcentages facilement. Comptez seulement 30 minutes pour récupérer plus de la moitié de la batterie. Pour la connectique, on retrouve un port USB-C, deux ports UBS 2.0, un port USB 3.0, un port HDMI et un port jack 3.5 mm. Le Wifi 6 et le Bluetooth 5.1 viennent compléter le tableau coté sans fil.

