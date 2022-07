Soldé à -38 %, ce laptop HP proposé dans un pack devient un très bon deal

Si l’heure est aux grandes vacances, la rentrée approche à grands pas. Et les soldes sont le meilleur moyen pour s’équiper à petit prix : ce pack comprenant un laptop HP avec des accessoires tombe à 399 euros au lieu de 649 euros.

Que ce soit pour travailler quotidiennement avec, ou bien comme simple PC portable d’appoint, le HP 14S (DQ2042NF) a le mérite d’offrir un bon compromis entre performances, mobilité et accessibilité. D’autant plus lorsqu’il se trouve dans un pack comprenant une housse de protection, une souris sans-fil et un an d’abonnement à la suite bureautique Microsoft 365, le tout pour moins de 400 euros grâce aux soldes.

Ce qu’il faut retenir de ce pack

Un PC portable léger et compact

Un processeur Intel de 11e gen avec 8 Go de RAM

Un SSD de 256 Go et la charge rapide

Les accessoires en prime et 1 an de Microsoft 365

Au lieu d’un prix barré à 649,99 euros, le laptop HP 14s-dq2042nf + housse + souris + Office 365 Microsof 1 an perd 250 euros de son prix et s’affiche désormais à seulement 399,99 euros chez Darty.

Un laptop léger et facile à transporter

Ce PC portable de la marque HP (14s-dq2042nf) est sans fioriture avec un look simple et discret. Il s’équipe d’une dalle de 14 pouces avec une simple résolution HD. Elle assure néanmoins un bon confort visuel pour travailler plusieurs heures dessus, et reste agréable pour surfer sur le web ou encore visionner du contenu.

Ses petites dimensions ainsi que son poids de 1,46 kg le rendent facilement transportable et peu encombrant. Son châssis est certes fin, il accueil une bonne connectique avec la présence d’un port HDMI, deux ports USB-A, d’un port USB Type-C, d’un lecteur de carte SD et d’une prise casque audio.

Idéal pour un usage bureautique

Côté performances, ce n’est pas un monstre de puissance, mais il embarque tout même un processeur Intel Core de 11e génération, un i3-1125G4 cadencé à 2 GHz et jusqu’à 3,7 GHz en Turbo boost. Couplé avec 8 Go de RAM, ce laptop propose de bonnes performances dans les tâches basiques, avec une exécution rapide des actions notamment grâce à son SSD de 256 Go.

Sur ce PC portable, HP annonce une autonomie jusqu’à 7 heures pour une utilisation classique. Ce modèle a le mérite d’être compatible avec la charge rapide qui permet de récupérer environ 50 % en 45 minutes. Et dans ce pack, vous allez pouvoir trouver une housse réversible pour le transporter et protéger l’ordinateur, mais aussi une souris sans-fil HP. Il contient surtout un an d’abonnement à Microsoft 365 qui offre l’accès à divers logiciels professionnels, comme Word, Excel ou Powerpoint.

Les meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros

