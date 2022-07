La Xiaomi Watch S1 Active est à -30 % durant le Prime Day 2022 d’Amazon

Avec la Watch S1 et Watch S1 Active, Xiaomi se lance sur le marché des montres connectées haut de gamme avec une belle autonomie. Le prix de la Watch S1 Active perd son étiquette « haut de gamme » puisqu'il profite d'une réduction de 30% durant l'Amazon Prime Day 2022.

En mars dernier, on attendait la présentation de la Watch S1 de Xiaomi en Europe, mais la marque nous a surpris avec la Watch S1 Active. Plus sportive et surtout moins chère que sa grande sœur, la montre connectée voit son prix devenir même encore plus intéressant avec une réduction de 30 % durant le Prime Day 2022 d’Amazon.

La Xiaomi Watch S1 Active, c’est quoi ?

Un écran Amoled de 1,43 pouce

Une batterie de 470 mAh

Du Bluetooth 5.2

Plus d’une semaine d’autonomie

Le prix public conseillé de la Xiaomi Watch S1 Active est de 199,99 euros. Mais son prix passe à 138,99 euros, soit une réduction de 30% durant le Prime Day d’Amazon.

La Xiaomi Watch S1 coloris Silver est aussi en promotion durant l’opération d’Amazon, puisque son prix passe de 269,99 euros à 194,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Watch S1 Active. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une montre connectée taillée pour le sport

Quand la Watch S1 adopte un design élégant avec un bracelet en cuir, sa version Active est partie sur un bracelet en plastique. Mais le design ne perd pas de sa superbe avec un cadre en métal. Le tout pèse 36,3 g, ce qui est assez léger pour ne pas être contraignant durant vos séances. Trois couleurs de cadre sont disponibles : blanc, bleu et noir, avec les bracelets associés. Trois autres bracelets viennent compléter les possibilités : jaune, orange et vert.

Xiaomi annonce 117 modes de sport, qui vont de l’entraînement libre au cyclisme en passant par le basketball ou la natation. En effet, la Watch S1 Active est certifiée 5 ATM, ce qui veut dire que si elle n’est pas adaptée à la plongée, on peut tout de même nager avec. Aussi, elle offre un suivi de la fréquence cardiaque en continu, du sommeil et du SPO2.

Jusqu’à 12 jours d’autonomie pour la Xiaomi Watch S1 Active

La marque indique donc que l’on peut utiliser sa montre durant 12 jours en utilisation standard, qui peuvent passer à 24 jours en mode économie d’énergie. Quant au mode GPS (parce qu’elle est équipée d’un GPS), ce sera 30 heures maximum. De quoi profiter du bel écran rond Amoled de 1,43 pouce, qui propose un mode always-on pour consulter l’heure à n’importe quel moment de la journée, mais aussi de recevoir ses notifications.

Un affichage qui montre un cadran que l’on peut personnaliser, parmi plus de 200 cadrans aux styles différents : technologie, sport, dessins animés, etc. En plus de ça, on trouve sur la Xiaomi Watch S1 Active une fonction d’appel Bluetooth. Cette montre connectée possède un microphone et un haut-parleur, ce qui permet de passer des appels sans sortir son téléphone, pratique quand on est en pleine séance de sport.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

