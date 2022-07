L’iPhone 11 devient moins cher qu’un iPhone SE pendant le Prime Day d’Amazon

Bien qu'il soit sorti en 2019, l'iPhone 11 reste d'actualité. Son support logiciel est toujours là et les performances sont toujours au rendez-vous. En plus, à l'occasion du Prime Day d'Amazon, il est disponible à moins de 480 euros !

Les iPhone ont la réputation tenace d’être tenaces. Les mises à jour d’Apple sur ses smartphones se font sur plusieurs années, ce qui permet à ses modèles haut de gamme de rester dans la course. C’est le cas de l’iPhone 11, sorti en 2019 qui reste toujours bon. Habituellement proposé à un peu moins de 600 euros, cet iPhone de onzième génération est en ce moment sous la barre des 480 euros durant le Prime Day 2022.

L’iPhone 11, c’est quoi ?

La puce A13 Bionic

Deux capteurs photo à l’arrière

Du Wi-Fi 6

Compatible avec iOS 16

Si l’on peut le trouver normalement au prix de 589 euros, l’iPhone 11 avec 64 Go de stockage profite d’une promotion pour l’avoir à 474 euros sur Amazon durant son Prime Day.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 11. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un iPhone toujours performant compatible avec iOS 16

L’iPhone 11 fait partie des modèles d’Apple qui sont compatibles avec iOS 16, la dernière version du système d’exploitation des iPhone qu’on a aperçue lors de la WWDC 2022. Du côté des performances, on a tout de même la puce A13 Bionic fabriquée par Apple, tout comme la partie GPU. Pour la plupart des usages, cela suffira largement. Une partie hardware qui alimente l’écran LCD d’une définition de 1792 par 828 pixels et d’une taille de 6,1 pouces. Là-dessus, dans sa gamme de prix, l’iPhone 11 fait partie des rares smartphones qui n’ont pas adopté un format 6,67 pouces ou autres, mais est plus petit.

D’ailleurs, sur la partie connectivité, on a droit à du Wi-Fi 6, ce que n’ont pas toujours certains smartphones qui sortent aujourd’hui. À part ça, il y a du Bluetooth 5.0 et de la compatibilité 4G, mais pas 5G. Le tout est alimenté par une batterie de 3 110 mAh qui peut se recharger en 18 W. C’est peu certes et il faut reconnaître qu’Apple n’est pas le meilleur en termes d’autonomie, mais c’est étonnement optimisé.

Le nouveau design et Face ID

Un autre iPhone dans la même gamme de prix permet d’avoir un suivi logiciel plus long, tout comme sa longévité : l’iPhone SE 2022. Cependant, la base de ce dernier peut être considérée comme dépassée. Pas de bordures fines, un bouton toujours présent, une seule caméra arrière et pas de Face ID. Si cela vous rebute effectivement, l’iPhone 11 peut être une belle opportunité, d’autant plus que durant le Prime Day, son prix passe en dessous de l’iPhone SE 2022 le moins cher, à savoir la version 64 Go à 529 euros.

Cet iPhone 11 propose aussi Face ID, qui permet de déverrouiller le smartphone très rapidement via une reconnaissance faciale améliorée made in Apple. Si l’on peut faire des reproches sur l’iPhone 11, même à sa sortie, il faut reconnaître que les finitions sont excellentes, tout comme la calibration de l’écran.

Pour en savoir plus sur ce téléphone, nous vous invitons à lire notre test complet de l’iPhone 11.

Lire aussi

Quel est le meilleur iPhone en 2022 ? Nos conseils pour choisir le bon

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Ne ratez pas les meilleures offre du Prime Day !

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Prime Day

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.