Withings Body+ : la référence des balances connectées ne résiste pas au Prime Day

Les balances connectées sont très complètes pour récupérer simplement des mesures sur son état de santé physique. L’un des modèles les plus populaires, la Body+ de Withings, est à seulement 61,72 euros contre 99,95 euros à sa sortie.

Spécialiste dans la santé connectée, la marque française Withings est très populaire pour ses montres, mais surtout pour ses balances connectées. On pense à la Body+ qui dispose de nombreuses fonctionnalités pour suivre au mieux l’évolution de votre santé et celle de toute votre famille, ainsi que même celle de votre nourrisson. Aujourd’hui vous pouvez l’acquérir à un très bon prix à l’occasion du Prime Day.

La Withings Body +, c’est quoi ?

Une balance connectée qui analyse la composition corporelle

De nombreuses fonctionnalités et une application complète

Elle offre la possibilité de créer jusqu’à 8 profils utilisateur

Auparavant proposée à 99,95 euros, puis 64,99 euros, la balance connectée Withings Body+ est maintenant disponible en promotion à 61,72 euros sur le site d’Amazon.

Il existe une alternative moins chère, la Withing Body est à seulement 42 euros.

Une balance qui assure un suivi santé complet

La Withings Body+ semble ordinaire, pourtant cette dernière affiche de nombreuses informations. Elles sont consultables depuis l’écran LCD qui donnera votre poids en le comparant aux 8 dernières pesées sous forme d’un histogramme. Une analyse poussée qui permet de voir votre évolution avec précision et d’un coup d’œil, jour par jour.

Sur l’écran, on retrouve les informations sur l’indice de masse corporelle (IMC) et la météo du jour. En plus du poids, elle mesure le pourcentage de masse grasse, le pourcentage de masse musculaire, de masse osseuse et le pourcentage d’eau qui compose votre corps.

Avec de nombreux détails grâce à l’application

La balance va de pair avec l’application Health Mate. Elle donne toutes les informations à portée de main, avec un suivi détaillé. Depuis l’application, vous allez pouvoir régler un objectif de poids à atteindre, gérer le nombre de vos calories quotidiennes. Vous aurez des représentations graphiques, des conseils personnalisés et un suivi nutritionnel détaillé pour contrôler vos apports caloriques.

Grâce à sa compatibilité avec Alexa, vous pourrez même demander à l’assistant d’Amazon ce qu’il faut faire. Il sera également possible d’associer vos applications et programmes préférés que vous utilisez au quotidien (comme Apple Health, MyFitnessPal, Google Fit, Fitbit, etc.), et mettre à jour vos statistiques.

Une balance connectée pour toute la famille, pendant longtemps

Enfin, il est possible d’enregistrer jusqu’à huit profils sur la balance. Elle reconnaîtra automatiquement la personne qui s’y trouve et permettra également de suivre l’évolution de son corps. Chaque personne possédera un profil qui sera automatiquement synchronisé avec l’application de la personne. Vous avez aussi la possibilité de créer des profils spécifiques pour les femmes enceintes et les bébés. La balance se connecte facilement à votre réseau Wi-Fi et quant à l’autonomie, elle tiendra jusqu’à 18 mois et fonctionne avec quatre piles standards AAA.

Amazon Prime Day 2022, c’est quoi ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Cette année, l’événement se déroule du 12 au 13 juillet 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

