Ce pack Samsung TV QD-OLED 55 pouces + barre de son est à -50 % grâce à cette offre

Samsung présente son nouveau TV QD-OLED qui vient directement concurrencer les TV OLED de chez LG. Une technologie très prometteuse qui est d’ores et déjà disponible en promotion dans un pack avec une barre de son : 1 459 euros contre 2 898 euros initialement.

Réputé pour la qualité de ses téléviseurs QLED ou encore NEO-QLED, Samsung décide enfin de proposer la technologie OLED sur ses produits. Pour se démarquer du leader du marché, le constructeur sud-coréen propose le QD-OLED. Une technologie combinant le meilleur des deux univers en ajoutant des filtres à boîtes quantiques (les fameux « Quantum Dots » des écrans QLED) à des dalles OLED. Si vous êtes curieux de goûter à cette nouveauté, aujourd’hui le TV Samsung QE55S95B se trouve dans un pack avec une barre de son à moitié prix grâce à cette offre.

Que propose ce pack ?

Un TV 55 pouces QD-OLED

Compatible 4K, HLG, HDR10, HDR10+ et Q-Symphony

Des fonctionnalités gaming (HDMI 2.1, 4K@120Hz)

Bonus : barre de son compatible Dolby Atmos et DTS:X

Affiché à 2 898 euros, le pack TV QD-OLED Samsung QE55S95B (55 pouces) + barre de son Samsung HW-S60B est actuellement remisé à 2 059 euros sur le site Ubaldi. Toutefois il est possible d’économiser 600 euros grâce à une ODR, et d’obtenir le tout pour 1 459 euros.

L’offre de remboursement s’élève à 300 euros pour l’achat du TV Samsung QE55S95B, et avec l’achat simultané d’une barre de son (ici, la HW-S60B) l’ODR est doublé. Ce qui fait bien donc 600 euros au total.

Le QD-OLED : le meilleur des deux mondes

Le Samsung QE55S95B profite d’un design épuré et minimaliste qui ne manque pas d’élégance. Il bénéficie d’un cadre extrêmement fin qui lui permet de se fondre dans n’importe quel intérieur. Sa diagonale de 55 pouces quasi sans bordures offre une excellente qualité d’image grâce à la technologie QD-OLED (Quantum Dot-OLED). Développée par Samsung, cette technologie permet de bénéficier des points forts de l’OLED à savoir, des couleurs parfaitement vives et des noirs profonds. La différence avec LG, c’est qu’ici l’écran profite d’un panneau de Quantum Dots avec diodes auto-émissives. De ce fait, le TV est capable de proposer des angles de vision plus larges pour profiter de la même qualité d’image où que vous soyez.

Et l’avantage de ses TV Samsung, c’est que la luminosité maximale et la couverture de l’espace colorimétrique sont bien meilleures grâce aux boîtes quantiques. Il est d’ailleurs très lumineux, dépassant le fameux seuil des 1 000 cd/m². Résultat : on a droit à des images sublimes avec en plus la compatibilité 4K et HLG, HDR10, HDR10+. Pas de Dolby Vision mais Samsung intègre un mode Filmmaker pour des images très détaillées. Côté son, on a droit du Dolby Atmos pour une expérience sonore immersive comme au cinéma.

Sans oublier la partie gaming

Samsung n’oublie pas les joueurs, et propose une connectique HDMI 2.1 afin que le TV affiche sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Le téléviseur est aussi compatible VRR pour obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence. On peut également compter sur une compatibilité FreeSync Premium et G-Sync un input lag de 9,5 ms avec le mode Jeu activé. Et comme à son habitude Samsung propose TizenOS, qui devient plus personnalisable. Elle reste une interface agréable et donne accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

La barre de son inclut dans le pack

Ce TV est proposé avec une barre de son Samsung qui s’associera parfaitement avec. Le modèle HW-S60B est une barre de son au format compact qui reste puissante. Elle intègre 7 haut-parleurs, dont un central pour assurer une restitution plus claire et nette des voix. Si ce modèle ne dispose pas de caisson de base, il délivre une expérience sonore riche et immersive grâce à ces 5 canaux. Même avec son petit gabarit, elle est capable de diffuser le son en 3D, qui est rendue possible grâce à la compatibilité avec les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X. Une manière plus immersive d’apprécier ses films et séries, le tout sans aucun fil.

Et en l’associant au TV QE55S95B, vous pourrez profiter de la technologie Q-Symphony développée par le constructeur, afin d’apporter une expérience plus poussée, plus immersive ainsi qu’une meilleure restitution sonore. Côté connectique, la barre de son comporte une entrée optique et un port HDMI. Outre le Bluetooth, elle sera aussi compatible avec le Wi-Fi et HDMI eARC. Apple AirPlay 2 et Chromecast sont aussi de la partie pour diffuser de la musique, des films ou des podcasts depuis votre smartphone. Samsung joue la carte connectée et offre une compatibilité avec l’assistant d’Amazon Alexa.

Si vous souhaitez en savoir davantage, nous vous invitons à lire notre test sur le téléviseur Samsung QE55S95B.

