Plus de 300 € de réduction pour ce TV QLED 55″, 100 Hz et Dolby Vision

Le TV QLED Hisense 55U7HQ a beau proposer une grande dalle rafraîchie à 100 Hz, son prix n'est pas pour autant excessif. Ce modèle est encore moins cher grâce à une promotion appliquée par Rakuten avec une ODR, elle passe ainsi de 899 euros à 579 euros.

Le constructeur chinois Hisense propose des références de téléviseurs abordables et de qualité pour le marché européen, surtout à l’approche de la coupe du monde 2022. C’est le cas de ce modèle 55U7HQ, une TV 4K UHD de 55 pouces disposant d’une dalle QLED compatible Dolby Vision et FreeSync Premium. Cette dernière se retrouve en promotion en ce moment.

Les avantages de la TV QLED Hisense 55U7HQ

Une dalle QLED 100Hz de 55 pouces

Compatible Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

Compatible avec Alexa et Google Assistant

Habituellement proposée aux alentours de 900 euros, le TV QLED Hisense 55U7HQ est actuellement disponible à seulement 579 euros sur Rakuten via une ODR de 200 euros et l’ajout d’un code promo de 20 euros lors de la commande : RAKUTEN20.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le TV QLED Hisense 55U7HQ. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une TV QLED de 55 pouces de qualité et à prix très raisonnable

Le téléviseur Hisense 55U7HQ est plutôt élégant avec des bordures très fines et un pied en métal massif. La dalle QLED de 55 pouces propose affichage des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. Le niveau de qualité d’image n’atteint pas le niveau d’une dalle OLED mais on est tout de même sur un traitement du contraste de qualité.

La qualité d’image est également mise en valeur par l’apport du processeur Hi-View développé par Hisense et qui permet un uspsacle naturel de l’image si elle n’est pas en 4K UHD nativement. La TV compte aussi sur une compatibilité avec les meilleurs standards HDR : Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG. Côté son, Hisense mise sur une émulation Dolby Atmos pour encore plus d’immersion, quel que soit le contenu regardé.

On y trouve aussi deux entrées HDMI 2.1 sur les 4 disponibles, Les modes 4K 120Hz sont donc bien disponibles tout autant que les modes VRR et ALLM, couplés à une compatibilité FreeSync Premium pour une fluidité d’image parfaite en jeu.

Un OS propriétaire de qualité, mais un peu vide

Point d’Android TV, Hisense a développé son propre OS pour la majorité de ses TV, baptisé Vidaa U et ce modèle tourne avec. Celui-ci donne accès à plusieurs applications populaires comme Netflix, Prime Video ou YouTube, mais il ne faudra pas compter sur la présence des services de replay qui ne sont pas disponibles dans le store. L’interface est tout de même fluide, fonctionnelle et on s’y retrouve rapidement malgré le manque de contenu pensé pour le marché européen.

Le téléviseur est également compatible avec l’assistant virtuel Alexa, bien pratique si vous souhaitez commander votre TV à la voix sans toucher à la télécommande.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous tourner vers notre test complet de la TV Hisense 55U7HQ.

Pour comparer le TV Hisense 55U7HQ

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avec la même technologie d’affichage pour les comparer avec le TV Hisense de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleurs TV QLED en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.