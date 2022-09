OnePlus Nord 2T : ce bon smartphone milieu de gamme est à son plus bas prix

OnePlus multiplie les smartphones milieu de gamme ces derniers temps et est venu tout récemment le Nord 2T. Celui-ci est plus performant et propose une meilleure charge rapide que son prédécesseur, pour un prix aujourd'hui défiant toute concurrence puisqu'il est proposé à 329 euros au lieu de 429 euros sur le site officiel.

Il commence à être difficile de s’y retrouver dans toutes les gammes qui garnissent désormais le catalogue de OnePlus. Il y a les flagships, mais aussi les smartphones de la gamme Nord, avec des modèles CE, Lite, etc. Le Nord 2T est en réalité une version améliorée du Nord 2 classique sorti l’année dernière, avec de meilleures performances et un système de charge rapide plus efficace. C’est donc un très bon téléphone, d’autant plus avec une réduction de 100 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du OnePlus Nord 2T

Son écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz

La puissance du SoC Dimensity 1300 de MediaTek

La charge rapide passe à 80 W : 30 min pour une charge complète

Au lieu de 429 euros à son lancement, le OnePlus Nord 2T avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est aujourd’hui affiché en promotion à 379 euros sur le site officiel de la marque, mais le code promo NORD2T fait encore plus descendre le prix. Le smartphone est donc finalement disponible à seulement 329 euros.

Les solides bases du Nord 2 classique

Le OnePlus Nord 2T est difficilement différenciable avec son prédécesseur, puisqu’il reprend exactement le même design, que ce soit devant ou derrière. La seule petite différence intervient au niveau de l’écran. Ce dernier est toujours AMOLED de 6,43 pouces avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz, mais son format passe à 20:9. Il est donc un peu plus haut avec 159,1 mm contre 158,9 mm auparavant et conserve la même largeur, à savoir 73,2 mm.

Sans surprise, le module photo est en tout point similaire, que ce soit esthétiquement ou au niveau de la composition des capteurs. On retrouve alors encore une fois un principal de 50 mégapixels (le Sony IMX766), un ultra grand-angle de 8 mégapixels et un de profondeur de 2 mégapixels. Les clichés capturés seront donc de bonne qualité, mais avec des défauts déjà connus, comme la compression trop forte en second plan. Pour les selfies, vous pourrez encore une fois compter sur un solide capteur de 32 mégapixels.

Avec de meilleures performances

Ce qui va réellement changer avec ce Nord 2T, c’est la charge rapide. Celle-ci passe de 65 W à 80 W, soit comme le OnePlus 10 Pro. Cela promet alors de recharger entièrement le smartphone en une trentaine de minutes seulement. L’accumulateur est toujours de 4 500 mAh et promet donc une autonomie de plus d’un jour. En ce qui concerne les performances brutes, la marque chinoise reste du côté de MediaTek et passe d’un Diimensity-1200 à un Dimensity-1300. Le gap entre les deux processeurs n’est pas énorme, mais c’est toujours bon d’obtenir un peu plus de fluidité dans les jeux 3D et l’interface. Cette dernière est d’ailleurs très agréable, puisque sous la dernière version d’OxygenOS basée sur Android 12.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le OnePlus Nord 2T.

Quel smartphone choisir avec le même budget ?

Afin de comparer le OnePlus Nord 2T avec ce que propose la concurrence sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros.

