À -40 %, le Xiaomi Redmi Smart Band Pro chute à son prix le plus bas

Bien installé sur le marché des smartphones, le constructeur chinois Xiaomi est aussi très présent sur le segment des bracelets connectés avec notamment avec ses Smart Band. Ces trackers d’activités ont l’avantage de proposer un bon nombre de fonctionnalités côté sport, mais aussi niveau santé pour suivre le niveau de stress par exemple, ou encore d’analyser la fréquence cardiaque. Ils proposent un suivi très complet, le tout pour un prix plus accessible sur certaines montres connectées. C’est le cas du Redmi Smart Band Pro de Xiaomi qui se négocie aujourd’hui à moins de 30 euros.

Que retenir de ce bracelet connecté ?

Un écran AMOLED élargi en longueur de 1,47 pouce

Un suivi d’activités complet et des fonctionnalités santé poussées

Jusqu’à 14 jours d’autonomie

Lancé à 69,99 euros, puis remisé à 49,99 euros, le bracelet connecté Xiaomi Redmi Smart Band Pro est en ce moment en promotion à 29,99 euros seulement sur le site de la marque.

Un écran tout en longueur pour un affichage optimisé

À côté de ses Smart Band, Xiaomi a sorti une autre catégorie de bracelet portant le nom Redmi comme celle attribuée sur ses smartphones abordables. Le Xiaomi Redmi Smart Band Pro est un produit bien fini, avec un look sportif qui se fait vite oublier une fois au poignet avec ses 15 grammes. Habituellement de forme ovale, ici ce bracelet prend une forme rectangulaire avec un écran de 1,47 pouce tout en longueur afin d’afficher plus d’éléments.

Pour l’écran, Xiaomi ne lésine pas sur la qualité en proposant de l’AMOLED. L’écran de 1,47 pouce affiche une définition (194 x 368 pixels pour) avec une luminosité de 450 nits qui va permettre de voir clairement l’écran, même sous la lumière du soleil. Autrement, il est possible d’avoir accès à la plupart des notifications de votre téléphone, d’afficher les messages via SMS et de certains réseaux sociaux. Vous pourrez même déclencher l’appareil photo, contrôler la musique, ou même la possibilité d’émettre un signal sonore pour retrouver votre téléphone si vous ne le retrouvez plus.

Un bracelet complet pour le prix

Côté fonctionnalités, le Redmi Smart Band Pro apporte un suivi d’activité plus généreux avec plus de 110 modes sport, donc 15 activités sportives avec un suivi plus complet comme la course à pied, la marche, la natation (pas de panique, le bracelet est étanche jusqu’à 50 m de profondeur), le vélo elliptique, le yoga, etc. D’ailleurs le Redmi Smart Band Pro détecte automatiquement 3 modes sportifs. Au niveau des capteurs, on retrouve bien évidemment un accéléromètre, un gyroscope ainsi qu’un cardiofréquencemètre qui analyse votre rythme cardiaque, et un capteur d’oxygénation du sang, un Sp02.

Pour retrouver toutes les données, il suffit de vous rendre sur l’application Xiaomi Wear. Dedans, vous aurez accès à un tas d’analyses pour améliorer vos résultats sur la durée, tout en suivant votre état de santé physique. Il est aussi capable de surveiller le niveau de stress et vous aider à mieux le gérer, et faire un exercice de respiration profonde. Il peut également suivre le cycle de votre sommeil, mais aussi le cycle menstruel et la période d’ovulation des femmes.

Pour finir, ce Smart Band Pro pourra vous accompagner au quotidien grâce à son autonomie, capable de tenir jusqu’à 20 jours en mode économie selon le constructeur. En mode standard, il faudra compter plutôt 14 jours d’utilisation. Sachez tout de même que l’autonomie est assez moyenne une fois tous les suivis activés. Comptez plutôt une semaine. Notez par ailleurs que ce modèle dispose d’un système de charge magnétique très pratique à base d’électrodes.

