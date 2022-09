Oppo Find X5 : ce smartphone premium est à son prix le plus bas pour les French Days

Le Find X5 fait partie des récents smartphones de la marque Oppo, mais ne vise pas le haut du panier comme c'est le cas avec le modèle Pro. Cependant, avec un prix de lancement à 999 euros et des caractéristiques très solides, il a tout pour se faire une place sur le segment premium, surtout quand il chute à 739 euros pour les French Days sur Cdiscount.

Chez Oppo, le Find X5 sert d’entre deux de la gamme, en étant bien plus performant que le modèle Lite, mais pas aussi premium que la version Pro. C’est en fait un excellent compromis pour avoir les caractéristiques d’un smartphone haut de gamme sans avoir à payer le prix fort, d’autant plus qu’il coûte actuellement jusqu’à 260 euros de moins que d’habitude à l’occasion des French Days.

Les points forts du Oppo Find X5

Son écran AMOLED Full HD+ à 120 Hz

Son appareil photo excellent signé Hasselblad

Ses performances élevées avec le Snapdragon 888

Sa charge rapide filaire 80 W et sans fil jusqu’à 30 W

Au lieu 999 euros depuis son lancement, Find X5 de la marque Oppo, avec 256 Go de stockage, est aujourd’hui disponible en promotion à 749 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo « 50DES499« . Les membres CDAV peuvent même l’obtenir 10 euros moins cher avec le code promo « 60DES499CDAV« .

au meilleur prix ? Où acheter L' Oppo Find X5 au meilleur prix ?

C’est un excellent photophone grâce à Hasselblad

Après avoir équipé les derniers smartphones haut de gamme de chez OnePlus, Hasselblad apporte maintenant son savoir-faire aux téléphones de chez Oppo, logique vu que les deux constructeurs font partie de la même maison mère. Sur le Find X5, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels également, ainsi qu’un téléobjectif de 13 mégapixels.

Résultat, les clichés capturés profitent d’un rendu tout bonnement magnifique, que ce soit en mode grand-angle, zoom x2, portrait et même de nuit. Tout n’est pas sans défaut et on peut regretter l’absence d’un zoom x3, x5 et x10, mais c’est tout de même un très bon photophone pour cette gamme de prix. En ce qui concerne les selfies, vous pourrez compter sur une caméra frontale de 32 mégapixels.

Une fiche technique haut de gamme à prix bas

Les caractéristiques techniques du Oppo Find X5 font de lui un smartphone clairement premium, même si n’est pas le smartphone le plus premium de la marque actuellement. Pour preuve, il embarque un écran AMOLED d’une diagonale de 6,55 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz pour une excellente fluidité d’affichage. Outre ça, le design du smartphone fait son petit effet premium avec la dalle incurvée sur deux côtés ou encore son dos au revêtement satiné.

Ensuite, c’est en effet dommage qu’il n’intègre pas le dernier processeur de Qualcomm, mais la puissance de ce téléphone de la marque Oppo est déjà très élevée grâce au Snapdragon 888 et aux 8 Go de RAM. Il s’agit tout simplement de la configuration qui a équipé la majorité des smartphones haut de gamme de l’année 2021 et elle permet encore aujourd’hui de répondre à tous les usages sans ralentissements, même dans les jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum. Il tourne avec l’interface ColorOS, qui sera d’ailleurs bientôt mise à jour pour se baser sur Android 13.

Enfin, la batterie d’une capacité de 4 800 mAh est amplement suffisante pour tenir la journée loin d’une prise. Mais on apprécie surtout la charge rapide de 80 W permettant de récupérer 80 % en seulement 20 minutes. La charge sans fil jusqu’à 30 W est également de la partie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’Oppo Find X5.

