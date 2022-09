À peine sortis, les AirPods Pro 2 sont déjà en promotion pour les French Days

Les Airpods Pro 2 d'Apple étaient attendus de pied ferme et il n'a fallu que quelques jours à Rakuten pour déjà baisser les prix. De ce fait, pendant les French Days de la rentrée 2022, on trouve ces nouveaux true wireless à seulement 264,99 euros au lieu de 299,99 euros.

L’actualité Apple a été florissante ces dernières semaines, notamment avec l’arrivée des dernières générations d’iPhone et d’Apple Watch. Au point même qu’on en aurait presque oublié l’arrivée récente des AirPods Pro de seconde génération. Avec un design qui a largement fait ses preuves tout en comportant de nombreuses nouveautés, ces écouteurs premium vont sans doute refaire leur apparition dans le haut du panier de nos écouteurs sans-fil préférés. Et bonne nouvelle pour les early-adopters, puisqu’ils sont trouvables chez Rakuten pour plusieurs dizaines d’euros moins chers.

Les AirPods Pro 2, c’est quoi ?

La réduction de bruit active encore plus performante

La puce H2 d’Apple rend le son encore meilleur

Le support de la fréquence 48 kHz ainsi que le Bluetooth 5.3

Jusqu’à 6 heures d’autonomie

Au lieu de 299,99 euros, les Airpords 2 Pro sont trouvables chez Rakuten à 264,99 euros, soit 35 euros de moins que partout ailleurs.

Le même design, la même philosophie

Les AirPods Pro de la première génération ont été les premiers écouteurs true wireless d’Apple à proposer la réduction de bruit active dès 2019. D’un point de vue design, on ne peut pas dire qu’Apple se soit démené puisque les Pro 2 arborent le même design que précédemment avec tout de même une petite différence : l’encoche sur le côté droit du boitier pour y mettre la dragonne (vendue séparément). En utilisation, les écouteurs ont toujours droit au touch control, pour augmenter ou réduire le volume en glissant son doigt sur la tige en plus d’appuyer une fois pour mettre lecture/pause. On retrouve aussi la fameuse certification IPX4 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Le boitier en lui-même est compatible avec la charge MagSafe mais on peut aussi utiliser le connecteur Lightning ou un chargeur certifié Qi.

Apple met le paquet sur le son

C’est surtout d’un point de vue technique qu’Apple a fait des avancées, ce qui est le plus important. D’abord avec la réduction de bruit active qui est annoncée comme deux fois plus performante que sur les AirPods Pro premiers du nom. Mais la plus importante, c’est aucun doute le mode transparence qui devient maintenant adaptatif, ce qui veut dire qu’il laisse passer les voix tout en filtrant les bruits assourdissants tels que les voitures qui passent dans la rue, par exemple. C’est une fonctionnalité inédite que l’on ne retrouve nulle part ailleurs pour le moment et on a hâte de tester cela pour vous en dire plus. L’audio spatialisé est toujours de la partie, mais cette fois-ci de façon personnalisée en utilisant la caméra de votre iPhone pour filmer vos oreilles avec les écouteurs, et, ainsi, améliorer la spatialisation.

Pour finir avec la qualité sonore améliorée, on note également la présence de la nouvelle puce H2 avec un haut-parleur tout neuf, tout comme l’amplificateur intégré, afin de permettre d’utiliser la fréquence 48 kHz ainsi que le Bluetooth 5.3. Le rendu devrait alors être bien supérieur aux AirPods Pro classiques, sans oublier la promesse d’une connexion sans fil plus stable qu’auparavant.

L’endurance améliorée

Concernant leur autonomie, les AirPods Pro 2 s’illustrent par une belle endurance d’environ 30 heures en tout avec le boîtier, ce qui fait 6 à 7 heures de plus que les Pro de première génération. Autrement, la durée d’utilisation s’élèvera à 6 heures avant de devoir recharger les oreillettes. On approche donc des meilleurs écouteurs sans-fil du marché de ce côté.

Ne ratez aucune offre des French Days 2022

L’édition de la rentrée pour les French Days a officiellement commencé le vendredi 23 septembre 2022 en France et se termine lundi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à HUMANOID, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.