Le TV QLED 4K 55 pouces de Hisense (HDMI 2.1 et 100 Hz) chute sous les 650 euros

Le TV Hisense 55U7HQ offre non seulement une dalle QLED 4K, mais également des ports HDMI 2.1 pour jouer dans les meilleures conditions sur votre console next-gen. Un TV complet qui passe à seulement 649 euros, au lieu de 749 euros.

En dehors de Samsung et TCL, d’autres constructeurs arrivent à proposer des téléviseurs équipés de dalle QLED de bonne qualité. C’est le cas de Hisense, qui propose des téléviseurs compatibles avec les meilleures normes vidéos, profitant même d’une connectique HDMI 2.1. La marque mise sur l’accessibilité de ses produits sans négliger la fiche technique et aujourd’hui, il est possible d’économiser 100 euros sur le modèle 55U7HQ.

L’essentiel à retenir du TV Hisense 55U7HQ

Une dalle QLED de 55 pouces

Une définition 4K UHD avec du Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos

La présence de deux ports HDMI 2.1

Compatible avec Alexa et Google Assistant

Un TV polyvalent

Le téléviseur 55U7HQ 2022 de Hisense profite d’un design épuré proposant un écran sans bord, pour une immersion totale. Il dispose d’un pied assez discret qui s’adaptera plutôt bien à son environnement. Sa dalle QLED de 55 pouces affiche des couleurs plus vives, plus réalistes et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. La qualité d’image ne sera pas au même niveau qu’une dalle OLED, mais sera tout de même avec des contrastes de qualité.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, ce modèle est compatible avec les normes vidéo HDR10, HDR10+, et Dolby Vision, qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Le tout est accompagné d’un son Dolby Atmos à 360° pour une expérience immersive digne du cinéma.

Avec des fonctionnalités gaming

Sur ce modèle on a droit à deux ports HDMI 2.1. Pour les jeux compatibles, vous pourrez profiter tout simplement d’une meilleure image grâce à la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence. Il prend également en charge le taux de rafraichissement variable (VRR), pratique pour lutter contre les déchirures d’écran. La dalle est ensuite 100 Hz, mais ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraichissement aussi élevé pour cette définition. Dommage, vous serez donc bloqué en 60 Hz sur PS5 ou Xbox Series X, avec toutefois la possibilité de monter en Full HD à 120 fps.

Une interface agréable à utiliser

Les téléviseurs Hisense ne profitent pas d’Android TV, mais tournent tous sous Vidaa U, le système d’exploitation maison de la marque. Cet OS donne accès à plusieurs applications populaires comme Netflix, Prime Video ou Dinsey+, mais il est dépourvu des services de replay. On apprécie tout de même la fluidité de l’interface que vous pouvez d’ailleurs personnaliser en y ajoutant vos applications ou chaînes préférées.

Le téléviseur est également compatible avec l’assistant virtuel Alexa et l’Assistant Google, bien pratique si vous souhaitez contrôler votre TV grâce au son de votre voix, sans toucher à la télécommande.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur le Hisense 55U7HQ.

