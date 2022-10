Oppo Reno 8 Lite : Cdiscount allège déjà le prix du plus accessible de la gamme

L’Oppo Reno 8 Lite fait certes quelques concessions pour diminuer la facture, il propose une fiche technique équilibrée pour plaire au grand public. Aujourd’hui, il passe à 419 euros contre 449 euros à sa sortie.

Oppo a sorti trois nouveaux smartphones, le Reno 8 Lite, le Reno 8 et 8 Pro. Ils sont tout bonnement une alternative à la gamme plus premium de la marque. Pour celles et ceux qui ne veulent pas exploser leur budget, Oppo propose le Reno 8 Lite. Il se trouve être le bon compromis avec tout de même de belles performances à un prix très intéressant. Il bénéficie actuellement d’une réduction de 30 euros sur son prix d’origine.

Le Oppo Reno 8 Lite en quelques mots

De belles finitions avec un écran AMOLED de 6,43 pouces

Une puce modeste, mais efficace

Compatible avec la charge rapide

Annoncé à 449 euros, le Oppo Reno 8 Lite se trouve actuellement en promotion à 419 euros sur le site de Cdiscount.

Une version lite convaincante

Le Oppo Reno 8 Lite fait peu de concessions au niveau du design. Il offre une bonne préhension en main notamment grâce à ses tranches rectangulaires, et ses 7,49 mm d’épaisseur pour un poids de 173 grammes. Son dos en mat ne retient pas les traces de doigts, et son module photo s’intègre harmonieusement.

On y découvre trois capteurs à l’arrière : un grand-angle de 64 mégapixels, un objectif macro et un capteur monochrome de 2 mégapixels chacun. Une composition qui manque de polyvalence, mais qui devrait délivrer de beaux clichés de jour grâce au capteur principal. La marque met aussi le paquet sur l’IA et propose un mode portrait pro convaincant. Et sa particularité est d’intégrer un système de double LED autour des modules photo, afin de recevoir des alertes en cas d’appels par exemple.

Avec des compromis concevables

Autrement, le Reno 8 Lite dispose d’une dalle de 6,43 pouces, un format assez compact pour se glisser dans votre poche. Une fois allumée, on apprécie de retrouver une belle dalle AMOLED en définition FHD+, qui est cependant limitée à 60 Hz. L’expérience utilisateur reste fluide et agréable au quotidien grâce à Android 13 qui est déjà disponible, couplé à l’interface ColorOS.

Côté performance, il est animé par le processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G couplé avec 8 Go de RAM. Cette puce est adaptée aux usages du quotidien. Les applications fonctionnent sans mal, la navigation se fait sans accros, et vous pouvez passer d’une appli à l’autre sans ralentissement. Il est possible de lancer des jeux vidéo, à condition de ne pas être trop gourmand en qualité graphique.

Enfin, le 8 Lite s’équipe d’une batterie de 4 500 mAh pour pouvoir tenir une journée. Par contre, cette version se contente d’une charge rapide de 33W, qui selon la marque permet de récupérer plus de 30 % en 15 minutes. À noter, il dispose d’une prise jack 3,5 mm.

Et la concurrence ?

Sur ce segment tarifaire, la concurrence est rude. Et si vous souhaitez découvrir d’autres références que le Oppo Reno 8 Lite, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en 2022.

