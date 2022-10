À -40 % pour le Prime Day, la smartwatch Fitbit Sense vous aidera à rester en forme

Les wearables Fitbit sont douées pour récolter des informations précises sur nos activités physiques, mais aussi pour garder un oeil sur notre santé. Pour en faire l’acquisition, c'est le moment : la Fitbit Sense est à 199 euros contre 329 euros à sa sortie.

Plus qu’un moyen simple de consulter ses notifications, les montres connectées sont devenues une catégorie de produit à part entière qui met en avant des fonctionnalités poussées pour garder la forme. Fitbit, marque incontournable du bracelet et de la montre connectée, propose une large gamme, dont la Sense. Une montre connectée spécialisée dans le bien-être physique qui intègre de nombreux capteurs pour un suivi complet. Aujourd’hui elle se négocie 130 euros moins chers durant le Prime Day.

La Fitbit Sense, c’est quoi ?

Une montre au design simple, mais réussi

Un suivi santé complet et des mesures précises

Une bonne autonomie (4 jours) pour le produit

Sortie au prix de 329,95 euros en 2020, la Fitbit Sense est maintenant disponible en promotion à 199 euros sur Amazon.

Un design simple et discret au poignet

La Fitbit Sense reprend les traits de la Versa 3, et prend un format carré avec quelques arrondis un peu plus marqué pour avoir un effet immersif, sans bordures. Entre son acier et son verre Gorilla Glass 3, la Fitbit Sense respire la solidité et propose un design réussi. Et même si son boîtier en aluminium est assez épais, la montre donne une impression de finesse et son poids de 33 grammes (sans le bracelet) lui permet de se faire oublier au poignet.

Elle embarque un écran AMOLED de 1,58 pouce de 336 x 336 pixels. Il s’avère parfaitement lisible, aussi bien de nuit qu’en plein soleil. On apprécie la fonction « ne pas déranger », qui permet d’éviter de se faire réveiller par la luminosité de l’écran sur une plage horaire définie par l’utilisateur. On a également droit à un mode Always-on.

Une montre centrée sur la santé, avec une autonomie solide

La Fitbit Sense trouve son intérêt dans son suivi de l’activité et de la santé. Même après deux ans d’existence, on retrouve à son bord tous les capteurs nécessaires à une bonne montre connectée. Les sportifs seront ravis de savoir qu’elle intègre un GPS pour un suivi minutieux de votre position lors de vos sessions jogging. Elle propose aussi un cardiofréquencemètre pour mesurer la fréquence cardiaque au quotidien, un électrocardiogramme (ECG) pour des mesures plus précises, un capteur de température cutanée, un suivi de la saturation en oxygène (SpO2) etc.

Si les fonctions connectées classiques sont assez limitées, la montre brille par la qualité de son application sur smartphone qui réussit à donner du sens à de nombreuses données brutes. Ces dernières sont donc analysées et clairement traduites, avec des explications et conseils très bien mis en avant. Elle a même l’avantage d’être endurante. Lors de notre test, elle a pu tenir 4 jours complets avec le mode Always-On actif, mais sans le GPS activé. L’autonomie variera donc selon votre utilisation. Pour la recharger, comptez 30 minutes pour récupérer 57 % de batterie et près d’une heure pour une charge complète.

Si vous souhaitez connaître plus en détails la montre, nous vous invitons à lire notre test sur la Fitbit Sense.

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

