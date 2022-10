À ce prix-là, ce pack Google Pixel 6a + Buds A est LA super affaire du Prime Day

Grâce au Prime Day, le Pixel 6a, le récent smartphone abordable de Google, se négocie à moins de 400 euros, avec en prime les true wireless : les Pixel Buds A. Un pack 100 % Google qui vous fait économiser 159 euros au total.

Si en France le Pixel 5a n’était pas disponible, Google change la donne cette année en proposant son Pixel 6a. Un smartphone qui a tout pour plaire, à moins de 500 euros. Son positionnement tarifaire le rend particulièrement intéressant, car il fait les bons compromis aux bons endroits pour pouvoir offrir une expérience très soignée sur la photo et l’interface. Si ce smartphone vous intéresse pour son rapport qualité-prix, c’est le moment idéal de passer à la caisse puisqu’il se trouve dans un pack avec les Pixel Buds A pour moins de 400 euros. Vendus séparément, vous en aurez pour plus de 550 euros.

Le Pixel 6a et ses points forts

Le format compact et les belles finitions

La meilleure expérience photo pour ce prix

L’expérience logicielle Google

Le Google Pixel 6a est disponible depuis sa sortie au prix de 459 euros, mais pour le Prime Day le téléphone est proposé en pack avec les Pixel Buds A (d’une valeur de 99 euros) pour seulement 399 euros sur Amazon. Le smartphone est disponible dans tous les coloris, quant aux écouteurs, ils sont uniquement en couleur olive et blanc.

Le photophone par excellence

Situé sur le segment des smartphones à moins de 500 euros, le Google Pixel 6a se démarque dans le domaine de la photo où il sera sans conteste le roi. Il est doté d’un premier capteur de 12,2 mégapixels et d’un second, un ultra grand-angle en 12 mégapixels. Grâce aux algorithmes parfaitement maîtrisés de Google, le mode Portrait notamment est une belle réussite, de jour comme de nuit.

On a droit aux mêmes fonctionnalités pratiques que les flagships, comme effacer des éléments en arrière-plan ou encore déflouter les visages en mouvement. Globalement, et sur la vidéo 4K également, le Pixel 6a s’en sort particulièrement bien.

Quelques compromis

Côté design, le Google Pixel 6a copie celui de ses aînés, avec cette barre horizontale accueillant les modules photo. Il offre de belles finitions, mais aussi un format bien pratique pour les petites mains. Sa dalle de 6,1 pouces est quant à elle de très bonne qualité : OLED en définition Full HD+, en revanche le taux de rafraîchissement se limite à 60 Hz.

Pour la puissance, le 6a profite aussi de la puce Tensor de Google. Elle s’en sortira dans la plupart des situations, mais il ne faudra pas non plus compter sur le téléphone pour le gaming. L’expérience utilisateur globale est parfaitement fluide et tourne aujourd’hui sur Android 13. Les concessions se font au niveau de l’autonomie qui est assez juste face à certains concurrents. D’autant plus que la charge rapide du 6a ce contente de 18W. Si votre utilisation est modérée, vous pouvez espérer atteindre une journée d’autonomie.

Les Buds A, c’est quoi ?

Les Google Pixels Buds A prennent un format intra-auriculaire qui offrent un bon maintien même en mouvement. Côté son, les Buds A met en avant des médiums et des bases acceptables. Les écouteurs disposent aussi d’une bonne spatialisation du son et d’une réduction de bruit passive correcte, améliorée par l’option baptisée « Son adaptatif » de l’application dédiée qui améliore le rendu du son en environnement bruyant. Pas de fonction de réduction de bruit active cependant.

Les Pixels Buds A sont compatibles avec Google Fast Pair, pour l’appairage en Bluetooth, un peu comme pour les Airpods côté Apple. L’application va vous permettre de retrouver vos écouteurs en les faisant sonner, d’indiquer les différents contrôles tactiles, de mettre à jour le firmware des écouteurs, ou d’activer/désactiver la mise en pause automatique.

Coté autonomie, la batterie des Pixel Buds A leur permet, selon Google, de fonctionner pendant cinq heures avec une seule charge, et jusqu’à 24 heures à l’aide du boîtier de charge, celui-ci étant en USB-C.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur le Google Pixel 6a.

