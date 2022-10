À seulement 149 €, cette tablette Lenovo est la plus abordable du Prime Day 2022

Vous cherchez une tablette abordable, efficace, avec de belles finitions et qui ne vous ruine pas ? Nous avons déniché pour vous la Lenovo Tab M10 FHD Plus accompagnée d'une station d’accueil à 149 euros au lieu de 218 euros.

Si la Lenovo Tab M10 FHD Plus n’est pas la dernière tablette en date de la marque, elle reste très convaincante à bien des égards. Outre son design soigné, l’ardoise de Lenovo parvient à proposer de bonnes performances et une expérience fluide, tout en conservant un prix contenu. Elle devient plus intéressante pour le Prime Day 2022, puisqu’elle se négocie à moins de 150 euros avec une station d’accueil.

Les atouts de la Lenovo Tab M10 FHD

Un écran Full HD de 10,3 pouces

Un SoC entrée de gamme efficace

Une autonomie confortable

Au lieu d’un prix barré à 218 euros, la Lenovo Tab M10 FHD Plus est actuellement en promotion à seulement 149 euros sur Amazon. Elle est affichée à 169 euros, mais une ODR de 20 euros permet d’obtenir la tablette moins chère.

Une tablette entrée de gamme réactive

La Lenovo Tab M10 FHD Plus adopte un châssis métallique qui assure une belle solidité. Les bordures peu épaisses de son écran sont très appréciables et favorisent l’immersion. Son écran tactile de 10,3 pouces est de bonne facture avec une définition Full HD (1 920 × 1 200 pixels). Cette dalle offre un confort de visionnage, notamment avec les films et séries en streaming. Quant au son, il est bien retranscrit par les deux haut-parleurs Dolby Atmos capable de reproduire un son surround pour une meilleure immersion.

L’ardoise est propulsée par le processeur Mediatek Helio P22T, une puce à huit cœurs épaulée par 4 Go de mémoire vive. Cette dernière assure à la tablette assez de puissance pour des usages standards tels que la lecture de vidéos ou de musiques en streaming, ou navigation web. Elle permettra aussi d’exécuter des jeux, mais pas 3D, comme Fortnite ou Call of Duty : Mobile. Du côté de l’autonomie, cette tablette s’équipe d’une batterie de 5 000 mAh, pour tenir 2 jours avant de tomber à 0 %.

Conçue pour toute la famille

La station d’accueil livrée avec la tablette permet d’en faire un appareil véritablement polyvalent. Connectée à ce dock dans le salon, la Lenovo Tab M10 FHD Plus se transforme en hub familial avec le Google Assistant. La tablette peut également se transformer en cadre photo numérique, mais aussi servir à contrôler la musique diffusée sur les enceintes appairées en Bluetooth. Et une fois connectée à la station d’accueil, la tablette est automatiquement rechargée.

La tablette de Lenovo intègre la fonctionnalité Kids Space de Google. Lorsque cette option est activée, la tablette passe en mode « enfant ». Elle affiche une interface simplifiée et des contenus éducatifs (livres, vidéos) ou ludiques adaptés aux enfants. Les parents pourront contrôler l’usage de la tablette directement depuis leurs smartphones. Il est possible de limiter le temps d’écran, de savoir ce que vos enfants regardent, etc.

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

