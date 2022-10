Huawie MateBook E : cet hybride PC/tablette est à son plus bas prix pour le Prime Day 2022

Envie d'un PC portable et d'une tablette ? Et pourquoi ne pas lier les deux ? C'est ce que propose Huwaei avec son MateBook E. Il est disponible à prix très intéressant pendant le Prime Day : 499 euros au lieu de 790 euros.

Avec sa série des MateBook, le fabricant chinois Huawei s’est fait un nom du côté des PC portables et des ultraportables. Fort du succès des Surface de Microsoft, il tente de s’imposer sur le marché des PC/Tablettes hybrides avec notamment ce MateBook E en misant sur une bien meilleure accessibilité niveau prix. Il est d’ailleurs trouvable encore moins cher sur Amazon pendant le Prime Day avec 37 % de réduction.

Les atouts du Huawei MateBook E (2022)

Une tablette 2 en 1 élégante

Un écran OLED avec une définition 2,5K

Un combo Intel i3-1110G4, 8 Go de RAM et 128 Go

Le clavier est inclus

Au lieu de 790 euros, le Huawei MateBook E est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur Amazon pendant le Prime Day.

À mi-chemin entre l’iPad et la surface Pro

Tout comme la Surface Pro 8, la Huawei MateBook E est appareil 2-en-1 qui peut donc être utilisé aussi bien comme ordinateur portable que comme tablette. Huawei a adopté un design sobre et de haute qualité en aluminium avec un dos mat et agréable au toucher, le tout dans seulement 709 grammes. L’étui fourni intègre un clavier plat et un support rabattable à l’arrière. Ces deux éléments sont typiques de ce type d’appareil, afin de conserver une ligne fine. Le MateBook E est équipé d’un écran OLED en définition 2 560 x 1 600 sur 12,9 pouces et il remplit également bien l’avant du boîtier, grâce à des bordures étroites.

Une configuration modeste, mais qui fait bien le travail

Cet hybride est animé par une Puce Intel Core i3-1110G4, couplée à 8 Go de mémoire vive et un SSD de 128 Go. On a donc là affaire à une configuration assez modeste , surtout si l’on compare à ce que propose Microsoft et sa Surface Pro 8. Cependant, il s’agit là d’un appareil pensé pour la bureautique et de ce point de vue, il fait très largement le travail.

Côté équipements embarqués, on a le droit a deux caméras et des haut-parleurs puissants, le MateBook E de Huawei montre ses atouts en tant que demi-tablette : il a une définition de webcam nettement plus élevée (8 mégapixels pour les photos) que les ordinateurs portables. Les enregistrements vidéo ont par ailleurs une résolution maximale de Full HD ici, mais donnent toujours une image nette.

Enfin, niveau autonomie, le MateBook 13 assure une durée d’utilisation d’environ 6 à 7 heures avant de s’éteindre. Ce n’est de ce fait pas l’hybride le plus endurant. Quant au temps de charge, comptez 2 heures pour une charge complète. La charge rapide permet de bénéficier de 50 % de batterie en moins de 40 minutes.

Qu’est-ce que c’est le Amazon Prime Day ?

Le Prime Day est l’événement commercial propre à Amazon, où les clients les plus fidèles pourront bénéficier de fortes promotions sur des milliers de produits éligibles. Pour la deuxième fois cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 octobre 2022, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

