Ce TV OLED Sony Bravia XR 55″ est une excellente affaire après 800 € de réduction

La série A80J de Sony regorge de TV OLED taillés pour le jeu vidéo, qui sont aussi de très bons appareils pour regarder des contenus dans une excellente qualité d'affichage. En ce moment, le modèle Bravia XR-55A80J est bien moins onéreux que d'ordinaire puisque son prix passe de 1 990 euros au lancement à 1 190 euros aujourd'hui chez Boulanger.

En proposant sa gamme A80J, Sony a souhaité lancer des téléviseurs offrant une compatibilité parfaite avec les consoles next-gen, à commencer par sa PlayStation 5 évidemment. Mais ces TV sont aussi tout à fait adaptés à des usages plus standards : grâce à leur dalle OLED, ils permettent en effet de profiter d’une excellente qualité d’affichage à tout moment. Bref, une série de téléviseurs complets, dont l’une des références voit aujourd’hui son prix baisser. Il s’afit du modèle 55 pouces qui est actuellement vendu sous les 1 200 euros.

Ce qu’il faut retenir du Sony Bravia XR-55A80J

Une dalle OLED 4K de 55 pouces

Des ports HDMI 2.1 avec la 4K@120 fps

Une bonne qualité sonore

Initialement proposé à 1 990 euros, puis le plus souvent affiché aux alentours des 1 400 euros, le TV OLED Sony Bravia XR-55A80J est désormais disponible à 1 190 euros chez Boulanger.

Un TV premium avec la qualité de l’OLED

Comme les autres téléviseurs Sony Bravia XR, le modèle 55A80J adopte des lignes élégantes et des bordures très fines, qui encadrent une dalle OLED de 55 pouces. Cette dernière propose donc des contrastes détaillés, des noirs infinis et des couleurs riches, ce qui sera tout à fait idéal pour profiter d’images réalistes. L’écran affiche également une définition 4K, et propose des compatibilités avec certaines des meilleures normes vidéo, comme le Dolby Vision et le HDR, ainsi que IMAX. Le traitement et l’optimisation de l’image seront quant à eux amplement maîtrisés, et même améliorés, grâce au processeur Sony Bravia XR.

Et parce que les soirées cinéma sont toujours plus appréciées avec un bon système audio, Sony a mis le paquet pour que ses utilisateurs ne doivent pas obligatoirement se munir d’une barre de son. Non seulement le téléviseur offre une compatibilité avec le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif, mais il offre également le système Acoustic Surface Audio+. Ajoutons à cela quatre haut-parleurs d’une puissance cumulée de 60 W. Concrètement, le système permet à toute la surface de l’écran de vibrer, et ainsi de créer des ondes sonores. Résultat : le son suit l’action diffusée sur l’écran, pour une immersion renforcée comme au cinéma. Un caisson de basse est par ailleurs intégré au téléviseur pour un son encore plus chaleureux et puissant.

Un modèle taillé pour la PS5

« Parfait pour la PS5 » : voici comment Sony présente son modèle 55A80J. Le téléviseur est ainsi optimisé pour cette console next-gen grâce à des préréglages automatiques pour notamment améliorer la qualité de l’image durant les sessions de jeu. Avant tout, ce modèle embarque deux ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde. Les modes ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate) seront aussi de la partie, de même que les compatibilités avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync pour éviter les déchirures d’écran et effets de saccade qui peuvent perturber une partie.

Enfin, côté OS, le Sony Bravia XR-55A80J intègre, comme le reste de la gamme, l’excellent système d’exploitation Google TV, qui offre une expérience utilisateur personnalisée. En effet, le TV pourra vous proposer des suggestions basées sur les contenus déjà visionnés, ainsi que sur les plateformes de streaming auxquelles vous êtes abonnés. Les applications phares du Play Store seront évidemment au rendez-vous, de même que Google Assistant et la fonction Chromecast pour pouvoir diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Les meilleurs modèles OLED

