La manette DualSense PS5 Violet Galactic est à -33 % durant le Black Friday

La manette DualSense pour PS5 a apporté, à sa sortie, une foule de nouveautés pour rendre nos sessions de jeu encore plus agréables. En ce Black Friday, vous pourrez mettre la main sur son édition Violet Galactic pour 49,99 euros au lieu de 74,99 euros à la Fnac.

Après la DualShock, voici la DualSense, la manette dévoilée en 2020 pour accompagner la sortie de la PlayStation 5. Plus épurée et dotée de nouvelles fonctionnalités qui boostent l’expérience sur console, la DualSense est devenue au fil du temps une valeur sûre. Et si vous avez besoin d’une manette supplémentaire pour jouer à plusieurs, sachez que l’édition Violet Galactic bénéficie actuellement d’une réduction de 25 euros à l’occasion du Black Friday.

La manette DualSense de Sony en quelques mots

Une manette plus ergonomique et épurée

Des gâchettes adaptatives et un retour haptique réussis

Compatible avec Android et iOS

Initialement proposée à 74,99 euros, la manette Sony DualSense PS5 Violet Galactic est désormais affichée à 49,99 euros à la Fnac. Elle sera au même prix, mais en version Midnight Black, chez Cdiscount.

Une manette plus épurée et une ergonomie renforcée

En lançant sa DualSense pour la PS5, Sony a misé sur un changement de look plutôt radical : ce modèle, plus massif, est en effet plus moderne et sobre que la DualShock précédente, qui adoptait de son côté des lignes plus arrondies et des touches davantage placées en relief. Le confort de la DualSense sera également assuré, notamment grâce aux branches plus allongées et fines de la manette. De plus, la qualité de fabrication est bel et bien là : la marque a même opté pour un plastique texturé plutôt agréable sous la peau. Avant tout, on gagnera ici en ergonomie, ce qui est un point essentiel lors des sessions de jeu.

Malgré ces petites modifications, les touches et les joysticks conservent le même emplacement. Le bouton Create, semblable à l’ancienne touche Share, fait toutefois son apparition : il offre ainsi davantage de possibilités au niveau de la retouche d’images ainsi que du partage de scène des jeux sur les réseaux sociaux.

Une immersion assurée

Outre les fonctionnalités principales de la manette que l’on pouvait déjà trouver sur la DualShock 4 V2, la DualSense propose d’autres avantages qui renforceront très certainement l’immersion des joueurs dans leurs parties. D’abord, la nouvelle manette dispose de gâchettes adaptatives R2 et L2, qui offrent davantage de sensibilité dans le gameplay : dotées d’un moteur, ces touches nous font profiter de différents niveaux de force et de tension lorsqu’on interagit avec son équipement ou son environnement dans le jeu. Par exemple, le joueur pourrait sentir la tension de la corde en bandant un arc. Puis, Sony a troqué les moteurs de vibrations classiques contre un retour haptique, qui permet plus de finesse dans les ressentis : vous pourrez par exemple tout à fait sentir lorsque votre personnage court sur du sable, ou sur du bitume.

Notez que ces fonctionnalités ne seront disponibles qu’avec la PlayStation 5. Mais cela ne veut pas dire que la manette ne pourra être utilisée qu’avec cette console next-gen : les joueuses et joueurs pourront au contraire l’utiliser sur PC, Mac ainsi que les smartphones et tablettes tournant sous Android ou iOS, via Bluetooth ou bien en mode filaire. Enfin, concernant son autonomie, comptez une douzaine d’heures d’utilisation avant qu’elle ne tombe en rade, ce qui est une bonne performance. Le port USB-C présent sur la manette permettra de son côté une charge plus rapide qu’avant.

Manettes PlayStation et accessoires PS5 et PS4 : notre sélection

