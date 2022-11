L’écran gaming de Xiaomi (27″, QHD, 165 Hz) est 200 € moins cher à l’approche du Black Friday

Avec ses fonctionnalités très recherchées par les joueuses et joueurs, l'écran PC Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 est réellement taillé pour le gaming. En ce Black Friday, ce moniteur bénéficie d'une bonne promotion, puisque son prix passe de 499 euros à 299 euros à la Fnac.

L’année dernière, Xiaomi a complété son offre d’écrans PC avec le Mi 2K Gaming Monitor 27″, un moniteur classique qui propose les caractéristiques que l’on attend d’un bon écran taillé pour le jeu : taux de rafraîchissement élevé, grande dalle confortable, temps de réponse rapide… Bref, de bons arguments, auxquels s’ajoute son prix qui devient encore plus intéressant grâce à une réduction de 200 euros à l’occasion du Black Friday.

Les avantages du moniteur de Xiaomi

Une dalle IPS LCD QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz + un temps de réponse de 1 ms

La technologie Adaptive-Sync présente

Initialement affiché à 499 euros, le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 est désormais proposé à 299 euros à la Fnac.

Un écran de qualité pour enchaîner les parties

Pour son Mi 2K Gaming Monitor 27, Xiaomi a misé sur un design tout en simplicité, sans fioritures, pour laisser toute sa place au jeu. On pourra d’ailleurs profiter d’une bonne immersion puisque la dalle (non incurvée) de ce modèle est encadrée de bordures très fines, voire invisibles, sur trois côtés. La marque n’a pas non plus oublié le confort, puisque vous pourrez régler l’écran en hauteur, en inclinaison et en rotation. On peut également le placer en mode portrait grâce à ce pied, et il sera même possible de l’accrocher au mur grâce aux vis fournies avec l’écran.

Surtout, le moniteur de Xiaomi embarque une dalle de 27 pouces, dotée d’une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels et qui offre en plus un ultra grand-angle de vue à 178° pour afficher davantage de détails. L’écran promet aussi une précision des couleurs élevée avec 95 % de la gamme de couleurs DCP-P3 et dispose du DisplayHDR 400. Avec une telle configuration au niveau de l’écran, les joueuses et joueurs pourront profiter d’une très bonne qualité d’image, avec un rendu net et bien détaillé. L’écran bénéficie également du mode Low Blue Light, qui atténue la lumière bleue et réduit ainsi la fatigue oculaire durant les longues sessions de jeu.

Une réactivité assurée

Résolument taillé pour le gaming, le Xiaomi Mi 2K Gaming Monitor 27 permet d’enchaîner les combos de manière très efficace. Il propose tout d’abord un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui assurera un affichage très fluide lors de vos parties et un confort visuel à tout moment. Un très bon point pour des jeux qui requièrent une très bonne réactivité, comme les FPS. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms pour vous éviter tout retard ou ralentissement. En revanche, s’agissant des technologies VRR, Xiaomi a fait l’impasse sur les compatibilités avec AMD FreeSync et Nvidia G-Sync, et leur a préféré la technologie Adaptive-Sync. Mais pas de panique, celle-ci se chargera aussi de limiter considérablement le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades et les temps de latence qui peuvent perturber une partie.

Enfin, concernant la connectique de ce moniteur, on aura droit à un DisplayPort, un port HDMI ainsi qu’à des ports USB 3.0 et une prise casque. Vous pourrez ainsi connecter d’autres périphériques sans problème afin d’étoffer votre setup.

