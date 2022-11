Huawei MateBook D15 : ce laptop doté d’un i5 11e gen est à -38 % pour le Black Friday

Si vous êtes à la recherche d'un PC portable efficace sans faire exploser votre budget, ce bon plan pourrait bien vous intéresser. Le Huawei MateBook D 15 2021 tombe à 499,99 euros pendant le Black Friday, contre 799,99 euros habituellement.

Le constructeur Huawei, un peu forcé de délaisser ses smartphones, a développé largement sa gamme MateBook qui profite d’excellents rapports qualité. C’est le cas du modèle D15 (2021) qui se montre très efficace en intégrant un processeur i5 de 11e génération, et qui est en ce moment affiché à un meilleur prix grâce à une remise de 300 euros sur son prix habituel.

Pourquoi le MateBook D15 de Huawei est intéressant ?

Un design élégant et fin avec son écran de 15,6 pouces

De bonnes performances avec le i5-1135G7 + 8 Go de RAM + 512 SSD

L’autonomie solide couplée à la charge rapide

Le Huawei MateBook D 15 2021 est affiché au prix de 799,99 euros sur le site du constructeur, mais à l’occasion du Black Friday, on le retrouve à seulement 499,99 euros sur Amazon.

Une grande dalle pour travailler confortablement

Le Huawei MateBook D 15 (2021) jouit d’une conception de qualité et ne déçoit pas. Cette référence séduit surtout pour sa grande diagonale de 15,6 pouces, idéal pour réaliser du multitâches. Avec sa définition Full HD, la dalle offre une belle qualité d’images et suffit pour apprécier vos contenus favoris.

Et pour son gabarit, l’ultrabook est étonnamment peu encombrant avec son poids plume de 1.56 kg et sa conception fine de 17 mm d’épaisseur. Son châssis laisse découvrir une bonne connectique : avec un port USB-C, trois ports USB, un port HDMI, et une prise jack. Le Wifi 6 et le Bluetooth 5.1 viennent compléter le tableau côté sans fil.

Solide pour accomplir les tâches du quotidien

Ce laptop est animé par la puce Intel Core i5 1135G7, couplée à 8 Go de mémoire vive. Bien qu’il existe mieux, c’est un excellent rapport qualité-prix aujourd’hui. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique et naviguer sur le web sans problème. Cet ultrabook offre une expérience utilisateur bien fluide sous Windows 11, et dispose d’un SSD de 512 Go qui apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

Enfin, du point de vue de l’endurance, la marque promet une durée d’utilisation d’environ 10 heures avant de passer en mode économie d’énergie — de quoi être productif une journée loin d’une prise. Son véritable point fort est son chargeur USB-C de 65 W capable d’offrir 2 heures d’utilisation après 15 minutes de charge seulement. Il faudra compter 1 h 10 pour faire le plein.

