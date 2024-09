Le prix du Huawei MateBook D16 doté d’un i9 13e gen baisse de 500 €

Le Huawei MateBook D16, ici en version 2024 avec un processeur Intel Core i9, est un PC portable professionnel puissant que vous pouvez utiliser aussi bien pour le travail que les jeux. Sur le site même de la marque, retrouvez-le à 899,99 euros au lieu de 1 399,99 euros.

Avec le Huawei MateBook D16, la marque chinoise se taille une belle place sur le marché des ultrabooks. L’ordinateur arbore des formes fines et un poids plume, le tout accompagné d’une configuration solide pour répondre à tous vos besoins au quotidien. Même sans carte graphique, vous pouvez utiliser le GPU pour lancer quelques jeux si l’envie vous prend. Vous pouvez le commander aujourd’hui avec 500 euros de moins sur la facture.

Les points forts du Huawei MateBook D16

Il ne pèse que 1 680 g

Un fonctionnement silencieux et une chauffe contenue

Autonomie jusqu’Ã 11 h en utilisation mixte

Alors qu’il coûte 1399,99 euros, le Huawei MateBook D16 de 2024 avec le processeur Intel Core i9 (veillez à bien choisir ce modèle, avec 16 Go de RAM et SSD 1 To) est affiché à 999,99 euros sur le site officiel. Si vous ajoutez le code promo A10BTSFR dans le panier, vous avez 100 euros de remise en plus, soit un prix final de 899,99 euros.

Un processeur gaming un peu à l’étroit

Le Huawei MateBook D16 n’est pas, de base, un PC gaming, car il est dépourvu de carte graphique dédiée. Il embarque pourtant un processeur que l’on retrouve généralement dans les configurations pour le jeu vidéo : l’Intel Core i9-13900H capable de monter jusqu’à 5,4 GHz. Seul petit souci, dans la configuration actuelle, il est plutôt bridé et ne dévoile pas sa vraie puissance, puisqu’il s’approche plutôt des performances de la puce Apple M1 Max.

Ce qui est très bien pour un PC dédié à la bureautique et au multimédia, entendons-nous. Grâce à ce processeur, épaulé par les 16 Go de RAM DDR4 4266 MHz et au SSD de 1 To en PCIe 4.0, le Huawei MateBook D16 a un fonctionnement ultra-silencieux, même si vous êtes sur une utilisation multitâche.

Une autonomie qui vous fait la journée

Malgré sa puissance, le Huawei MateBook D16 n’est pas énergivore pour autant. Comptez sur une autonomie entre 10h et 11h en utilisation classique, avec un bloc d’alimentation en USB-C de 65W, pour une charge rapide.

Rappelons qu’il s’agit d’un ultrabook, soit un PC compact et léger : il mesure 248,7 x 356,7 x 17 mm pour 1,68 kg. Vous bénéficiez d’un écran Full HD de 16″ qui affiche 1920 x 1200 pixels. La connectique est plutôt généreuse, avec un port USB-C 3.2 Gen1 polyvalent (données, charge et DisplayPort), un port USB-A 3.2 Gen1, un port USB-A 2.0, un port HDMI et une prise jack 2-en-1.

Si vous voulez en savoir plus sur le Huawei MateBook D16 version 2024, vous pouvez consulter notre test complet disponible juste ici.

