Ces concurrents des Airpods Pro sont bien moins chers pour le Black Friday

Envie d'écouteurs True Wireless Haut de gamme, mais pas le budget pour ? Les Jabra Elite 7 Pro ont largement de quoi vous séduire, d'autant plus qu'on peut les trouver beaucoup moins chers durant le Black Friday : 129,99 au lieu de 199,99.

Aux côtés des références de chez Sony, Bose ou Apple, Jabra a aussi une belle place avec une large gamme d’écouteurs True Wireless. Si vous êtes en recherche de modèles haut de gamme avec tout ce dont vous avez envie en plus d’un prix confortable, vous serez donc ravis d’apprendre que les Jabra Elite 7 Pro sont disponibles à prix inédit pendant le Black Friday avec 35% de réduction.

Les points forts des Jabra Elite 7 Pro

Des écouteurs intra-auriculaires confortables

Une bonne qualité sonore

Une autonomie confortable avec le boîtier de recharge

La réduction de bruit efficace

Les Jabra Elite 7 Pro sont affichés à 199,99 euros, mais à l’occasion du Black Friday sur Amazon, ils passent à 129,99 euros. C’est le prix le plus bas constaté pour ces écouteurs depuis leur sortie.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les écouteurs Jabra Elite 7 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Jabra Elite 7 Pro au meilleur prix ?

Des écouteurs confortables et très endurants

Les Jabra Elite 7 Pro reprennent les lignes arrondies des séries inférieures tout en réduisant la taille. Ils sont par exemple 16% plus petits que les Elite 75T. Mais cette petite taille n’empêche pas de proposer une fiche technique reluisante. Ils sont peut-être dotés de matériaux plus classiques, mais ils embarquent deux microphones dans chaque écouteur en plus d’un système de conduction osseuse pour capter au mieux la voix de l’utilisateur lors des appels vocaux. On retrouve aussi une certification d’étanchéité IP57 bien pratique pour les sportifs en plus de pouvoir les immerger dans l’eau.

Le boitier a aussi réduit de volume avec une forme plus ovale et aplatie qui permet donc d’être facilement transportable dans une poche de pantalon. Attention cependant aux traces de doigts, celui-ci était recouvert d’un revêtement brillant un peu salissant.

Ce qui fait la grande force de ces Elite 7 Pro c’est l’autonomie. On a ainsi le droit à jusqu’à 9 heures d’autonomie avec réduction de bruit et 26 heures supplémentaires avec le boîtier de recharge. Ce sont tout simplement les écouteurs de cette catégorie les plus endurants du marché, bien loin devant les AirPods Pro ou les Sony WF-1000XM4.

Une qualité sonore de bonne facture sans en faire des tonnes

Les Jabra Elite 7 Pro sont équipées d’une fonction de réduction de bruit active et d’une connexion Bluetooth multipoint permettant de les connecter simultanément à deux sources. Concernant ce premier point, on est loin de la qualité des cadors du genre, mais elle sera suffisante pour les usages les plus fréquents.

Du côté des codecs audio Bluetooth, on ne va cependant retrouver que de l’AAC et du SBC, Qualcomm ayant réservé l’aptX aux seuls Jabra Elite 3. La qualité sonore est d’ailleurs honorable avec un son riche, mais qui demandera d’être corrigé un minimum via l’application dédiée.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2022

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.