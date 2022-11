Le pack DualSense + FIFA 2023 PS5 est 15% moins cher pour le Black Friday

Sony a su fédérer une communauté de joueurs à travers le monde grâce à des consoles performantes et solides. Le géant japonais apporte son lot d'innovations à chaque génération. La manette sans fil DualSense en est un exemple parfait. Sur Rakuten, au lieu de 99,99 euros normalement, la manette sans fil et le jeu PS5 FIFA 2023 sont vendus à 84,99 euros avec le code promo BLACK15.

Sony a opéré un virage à 180° avec la manette de sa console next-gen. La firme nippone a ainsi remplacé l’emblématique DualShock par la DualSense. En ce moment, le prix de la manette sans fil de la PS5 baisse de 15% dans ce pack comprenant une copie du jeu FIFA 23.

La manette sans fil DualSense en bref

Retour haptique immersif

Gâchettes adaptatives

Micro et haut-parleur intégrés

Au lieu de 99,99 euros habituellement, la manette DualSense ainsi que le titre FIFA 2023 sont maintenant disponibles en promotion à 84,99 euros chez Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la manette DualSense. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Sony PlayStation DualSense au meilleur prix ?

Ergonomie et design retravaillés

Si Sony a abondamment teasé la PlayStation 5, le constructeur a présenté officiellement la manette avant le design de sa console next-gen. Le monde entier découvre ainsi la DualSense avec un design davantage en phase avec l’époque. La prise en main est améliorée avec un revêtement en plastique texturé. Pour mieux tenir la manette lors des sessions, Sony a décidé d’allonger les branches tout en les affinant. Résultat : on a droit à une manette confortable et ergonomique.

Cela dit, les fans de PlayStation ne seront pas dépaysés avec cette nouvelle manette. En effet, comme pour la DualShock 4, on retrouve ainsi les gâchettes L1/L1/R1/R2 à l’arrière. Les sticks analogiques sont toujours symétriques. Les boutons rond, carré, triangle et croix restent du côté droit alors que les flèches de direction sont du côté gauche.

On note toutefois quelques changements. Le logo PlayStation devient cliquable. On retrouve le bouton Create en lieu et place du bouton Share de la version antérieure.

Immersion et performance comme maitres mots

Pour tenir à distance la concurrence, Sony n’a pas hésité à apporter des changements radicaux sur certains points. Pour une meilleure immersion, le groupe a remplacé les traditionnels moteurs de vibration par du retour haptique. Les sensations sont ainsi plus précises. Les gâchettes L2 et R2 deviennent aussi adaptatives. Le joueur peut ainsi régler avec précision la tension à exercer sur un arc par exemple.

Si la DualSense a été initialement conçue pour la PlayStation 5, il n’en reste pas moins que la manette sans fil est compatible avec d’autres plateformes et différents terminaux. L’utilisateur peut très bien l’utiliser sur PC ou Mac. Il en est de même sur les mobiles sous Android et iOS. Selon les configurations du support, elle fonctionne via Bluetooth ou avec fil.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la manette DualSense.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday a officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre 2022. La plupart des e-commerçants ont alors d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres pour ce vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.