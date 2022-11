Le prix de la barre de son Sonos Arc perd 110 euros pendant le Black Friday

La barre de son haut de gamme Sonos Arc, habituellement affichée à un prix élevé, est un peu moins chère pendant ce Black Friday, puisque son prix passe de 899 euros à 789 euros sur Amazon.

Les barres de son sont censées donner un bon coup de boost à l’audio des téléviseurs. Sonos propose plusieurs références efficaces depuis plusieurs années et certains anciens modèles sont encore aujourd’hui suffisamment performants pour être recommandés. C’est notamment le cas de la Sonos Arc, lancée il y a deux ans. Compatible Dolby Atmos, ce qui lui permet d’assurer une excellente immersion, cette barre de son ne manque pas d’atouts, à commencer par son prix, qui baisse de 12 % pendant le Black Friday.

Les points essentiels de la Sonos Arc

Une grande barre de son de 115 cm de long

La présence du Dolby Atmos pour un son 3D

Une application pratique et la compatibilité avec Google Assistant et Alexa

Initialement affichée à 899 euros, la barre de son Sonos Arc est maintenant disponible à 789 euros sur Amazon.

Une barre de son imposante idéale pour les TV de 55 pouces

Si vous possédez un téléviseur de 55 pouces chez vous, la barre de son Sonos Arc pourrait bien être idéale pour vous, puisqu’elle mesure 115 centimètres de long, tout comme les TV de cette diagonale. Elle se fondra donc facilement sur votre meuble TV, mais elle pourra aussi être fixée au mur si besoin. Autrement, ce modèle est plutôt massif, mais adopte tout de même un design sobre et épuré qui lui permet de rester discret. Minimaliste, la barre de son n’embarque d’ailleurs aucun bouton en façade, et sa connectique se compose simplement d’un port HDMI et d’un port Ethernet.

Sachez toutefois que contrairement à d’autres références sur le marché, la Sonos Arc ne s’accompagne pas d’un caisson de basses. Mais rien ne vous empêche d’en acheter un si vous souhaitez profiter de basses profondes.

Le Dolby Atmos est de la partie

Dans les entrailles de la Sonos Arc, on retrouvera 11 amplificateurs de classe D (pour la reproduction des basses fréquences), 8 woofers elliptiques (pour les graves) ainsi que 3 tweeters à dôme en Soie (pour les fréquences aiguës). Surtout, la disposition des haut-parleurs a été conçue pour créer une spatialisation virtuelle en Dolby Atmos. Grâce à ces haut-parleurs latéraux et autres autres situés sur la partie haute de la barre de son, on pourra profiter d’une distribution du son dans le maximum d’angles possibles. Concrètement, le son 3D va rebondir sur les murs et le plafond pour parvenir jusqu’à vos oreilles. Vous pourrez ainsi vous immerger complètement dans vos films, séries et autres contenus diffusés par le téléviseur.

Toutefois, pour profiter du Dolby Atmos, il faudra veiller à ce que votre téléviseur possède une connexion eARC ou à la limite HDMI-ARC standard. Si vous n’avez ni eARC ni HDMI-ARC, vous pourrez utiliser un adaptateur pour une connexion optique (fourni avec l’Arc), mais vous ne pourrez pas bénéficier du Dolby Atmos.

Une application pratique

Si vous possédez plusieurs produits de la marque Sonos chez vous, l’application Sonos, très simple à utiliser, vous permettra de les connecter à votre barre de son. Vous pourrez par exemple lancer une musique même si le TV est éteint, ou à l’inverse diffuser le son du téléviseur dans d’autres pièces. Enfin, notez que l’écosystème Sonos est compatible avec Google Assistant et Alexa pour vos requêtes vocales ou encore le contrôle de vos objets connectés, mais aussi avec AirPlay2 pour la diffusion d’un contenu depuis un smartphone ou une tablette Apple.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez lire notre test complet de la Sonos Arc.

