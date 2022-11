Black Friday : le TOP 10 des offres tech encore valables pour faire de bonnes affaires

Non, non, non, le Black Friday n'est pas terminé ! Il reste quelques heures pour faire de bonnes affaires. Voici les offres encore valables qui valent le coup !

Cette journée du Black Friday était folle. Mais, elle n’est pas terminée. Voici une sélection de deals encore valables. Comment a-t-elle été réalisée ? On teste des dizaines de produits tous les ans, et on vérifie que le prix est réellement intéressant. Ensuite, on vous propose le bon plan.

Si vous n’avez pas suivi notre live avec 90 offres, voici un résumé des meilleures offres du jour. Nous avons également un TOP 10 des meilleures offres du jour, il est régulièrement mis à jour.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Maintenant que les présentations sont faites, voici les cinq bons plans à ne surtout pas rater.

Cowboy 3

Acheter un vélo électrique représente un coût important et cela peut se compter en plusieurs milliers d’euros. Heureusement, durant le Black Friday on peut profiter de belles réductions. C’est le cas sur le Cowboy 3 sorti en 2020, puisque son prix est en baisse de 48 %, soit des économies pouvant aller jusqu’à plus de 1 000 euros.

Habituellement, le Cowboy 3 est vendu à 2 290 euros. Cependant, durant le Black Friday, la marque le vend à seulement à partir de 1 190 euros.

Attention toutefois, Cowboy a annoncé qu’il s’agissait de précommandes pour une livraison à partir de janvier 2023 : recevoir son vélo électrique pour Noël ne sera donc pas possible. Aussi, le prix diffère selon le mois de livraison choisi :

Avril 2023 : 1 190 euros

Mars 2023 : 1 290 euros

Février 2023 : 1 390 euros

En plus de cette réduction, il est à savoir que des aides régionales pour l’achat d’un vélo à assistance électrique sont disponibles. De quoi réduire encore l’investissement nécessaire pour s’équiper et pourquoi pas se faire plaisir.

Apple AirPods Pro

Google Pixel 6a et Pixel 6

Le Pixel 6a est un excellent smartphone dans le milieu de gamme. Il s’agit aussi du meilleur photophone dans sa gamme de prix. Il profite en effet de tout le savoir-faire de Google en matière d’IA pour la photo et délivre ainsi de superbes clichés, notamment sur les portraits. On apprécie aussi sa dalle Oled de 6,1 pouces ou même la puce Tensor pour un bon rapport performances/prix sur cette tranche tarifaire.

Au lieu de 459 euros, le Google Pixel 6a est aujourd’hui vendu à 349 euros chez Cdiscount.

Il est également à 335 euros sur Amazon, l’offre est excellente.

Nintendo Switch avec Mario Kart

Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch connaît un succès fulgurant et devient le compagnon de nombreux foyers. Si maintenant une version OLED existe, la plus accessible reste le modèle classique. Cette console de salon a de beaux jours devant elle, surtout qu’en 2019 elle a été améliorée. Aujourd’hui grâce au Black Friday, la console japonaise devient plus intéressante dans ce pack composé du jeu Mario Kart 8 Deluxe, avec 3 mois d’abonnement au service en ligne pour un prix contenu.

Au lieu d’un prix barré à 329,99 euros, la console Nintendo Switch avec Mario Kart 8 Deluxe se trouve à seulement 269,99 euros sur le site d’Amazon. Ce pack inclut également 3 mois d’abonnement offerts au Nintendo Switch Online.

Micromania propose le pack pour 269,99 euros.

Amazon Kindle Paperwhite

Précurseur des liseuses, Amazon est actuellement le leader de ce marché. Ce rang a été notamment obtenu à travers sa gamme Paperwhite qui reste la référence en la matière. Si le géant américain l’a vendu à 139,99 euros à sa sortie, la Kindle Paperwhite 2021 est en ce moment à 104,99 euros.

Au lieu de 139,99 euros habituellement, la Kindle Paperwhite 2021 est maintenant disponible en promotion à 104,99 euros chez Amazon.

La liseuse est à 89,99 euros avec le code BLACK15 sur Rakuten.

Bose QC Secial Edition (QC 45)

Successeur de l’excellent Bose QuietComfort 35 II, le modèle QC 45 reste encore aujourd’hui l’un des meilleurs casques Bluetooth dotés de la réduction de bruit active. Cela tombe bien, le Bose QC Special Edition est un QC 45… et il est à 200 euros avec une protection offerte.

Il est à 200 euros sur Boulanger, mais aussi, chez Amazon, à la Fnac et Darty.

Sony WH-1000XM5

Si le modèle WH-1000XM4 de chez Sony figure sur le podium de notre guide des meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2022 , son successeur est tout aussi prometteur. En effet, le Sony WH-1000XM5 vient tout simplement enrichir les atouts du modèle précédent, en améliorant certains points, comme la réduction de bruit ou encore en introduisant un nouveau design pour plus de confort.

Sortie au prix de 420 euros, puis affiché au prix de 399 euros, le casque audio Sony WH-1000XM5 tombe à 320 euros sur Amazon.

Il est également à 296,99 euros sur le site de Boulanger, avec le code SONY10.

Asus TUF F15

L’Asus TUF Dash F15 dispose d’une fiche technique bien musclée qui ravira la plupart des gamers exigeants. Pour moins de 700 euros, on retrouve une carte graphique Nvidia RTX 3060 Max-Q qui va permettre de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions, le tout couplé à un processeur i7 de 11e génération pour assurer de bonnes performances au quotidien. Il est une option à considérer, surtout que pour le Black Friday il bénéficie de 300 euros de remise pour les adhérents Carrefour.

Si le PC portable gaming Asus TUF (506HM-HN054W) est proposé à 999,99 euros chez Carrefour, si vous êtes adhérent chez l’enseigne française, vous obtiendrez 300 euros sur votre compte. Le laptop vous reviendra ainsi à 699,99 euros.

Apple iPad Air M1

Les iPad Air d’Apple est le bon compromis pour ne pas a passer sur un modèle Pro, plus coûteux. Le modèle 2022 s’en rapproche davantage en intégrant la puce M1, déjà présente sur les MacBook Air et MacBook Pro. En passant d’une puce Bionic A14 Bionic à la M1, la tablette devient plus performante et aussi intéressante que la version Pro, avec un prix plus contenu. C’est d’autant plus le cas maintenant qu’elle perd 100 euros de son prix initial lors du Black Friday.

Les atouts de l’iPad Air M1 2022

Un design impeccable

La puissance de la puce M1

La nouvelle fonction Cadre centrée sur FaceTime

Au lieu d’un prix barré à 789 euros, l’iPad Air M1 (2022) perd 100 euros de son prix et s’affiche désormais à 689 euros sur le site de la Fnac. Il s’agit de la version WiFi avec 64 Go de stockage.

Il y a également des promotions du côté des derniers Apple MacBook avec puce M2.

Le MacBook Pro M2 est en promotion sur E.Leclerc pour 1 299 euros.

Samsung Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra

Pourquoi le S22 Ultra est un smartphone premium hautement recommandable ?

Il dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces (QHD et 120 Hz)

La charge rapide est enfin au niveau (45 W)

Toujours l’un des meilleurs photophone du marché

Le S Pen directement intégré

La Fnac fait baisser le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra en version 128 Go à 999 euros alors qu’il coûte 1 259 euros depuis son lancement.

Il est également à 1 109 euros sur le site de Samsung avec le code BF90 en version 1 To.

Le Samsung Galaxy S22 subit également une grosse chute de prix pour passer à 540 euros sur le Samsung Store. Il était à 799 euros avant le Black Friday. Pensez à bien entrer le code BF60.

Retrouver le Samsung Galaxy S22 à 540 euros BF60

À noter que son grand frère, le Samsung Galaxy S22+ est aussi en promotion, au prix de 740 euros, avec une coque offerte. Il profite d’un écran plus grand, mesuré à 6,6 pouces.

Microsoft Xbox Series S

Il s’agit certes de la console next-gen la moins chère du marché, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’en a pas sous le capot, surtout après les récentes mises à jour. En plus de son format ultra-compact et d’un silence de plomb en fonctionnement, elle constitue certainement le meilleur compromis pour jouer aux derniers jeux dans d’excellentes conditions tout en étant à un prix abordable, et d’autant plus avec cette remise.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xbox Series S.

On l’obtient à 229,99 euros sur Fnac. Un des meilleurs prix observés jusqu’à maintenant.

Peu de temps après la Fnac, Amazon s’est aligné sur le tarif de 229,99 euros.

Même constat pour la Xbox Series S qui descend à 214,99 euros sur Rakuten avec le code BLACK15.

Retrouvez la Xbox Series S sur Rakuten BLACK15

Apple MacBook Air M1

Vous êtes à la recherche d’une machine attractive sans vider votre Livret A ? Le MacBook Air M1 est la meilleure solution sans vous ruiner. En effet, la puce M1 est l’une des plus puissantes d’après les benchmarks. Ce PC est capable d’endurer une journée de travail sans broncher.

Le MacBook Air M1 est sans nul doute l’un des meilleurs investissements à faire pendant ce Black Friday. Il est en promotion à 999 euros au lieu de 1199 sur le site de la Fnac, Darty ou encore Amazon.

Le tarif le moins cher est sur Rakuten, 899 euros, envoyé par Boulanger avec le code BLACK100.

Retrouvez le MacBook Air M1 à 899 euros sur Rakuten BLACK100

Carte-cadeau PSN

À l’occasion du Black Friday, Sony PlayStation met à disposition des cartes-cadeaux, ici d’une valeur de 90 euros, que vous ne payez que 76 euros. Vous aurez donc 14 euros gratuits. Pour utiliser la carte, il suffit d’entrer le code à douze chiffres et lettres depuis votre compte PSN, que ce soit sur le site Internet, via l’application ou encore directement sur votre console.

La carte cadeau spécial Black Friday du PSN d’un montant de 90 euros est aujourd’hui disponible en promotion à 76 euros sur Amazon.

Microsoft Xbox One X

Avons-nous besoin de vous représenter la Xbox Series X ? C’est la console la plus puissante de Microsoft, elle est capable de sortir de la 4K 120 Hz. Prenez le temps de lire le test complet, vous saurez tout ce qu’il faut savoir sur cette console de jeu.

À première vue, ce n’était pas un bon plan à 499 euros. Si vous ajoutez une manette et le jeu Forza Horizon 5 pour 580 euros sur Cdiscount, c’est intéressant.

Amazon Echo Dot 5

C’est lors de son événement d’autonome qu’Amazon a présenté ces nouvelles enceintes connectées Echo Dot (avec ou sans horloge, comme les anciennes versions). Pour cette 5e génération, la marque promet de meilleures performances audio, ainsi que toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès de ce petit modèle tout rond. S’il est disponible à la vente depuis seulement quelques semaines, l’Echo Dot 5 bénéficie tout de même d’une promotion très intéressante pendant le Black Friday : l’enceinte est ainsi disponible à moitié prix.

Lancé à 59,99 euros, l’Amazon Echo Dot (2022) de 5e génération (sans horloge) est actuellement proposé à 24,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez opter pour la version avec horloge, sachez que celle-ci est également en promotion : elle passe ainsi de 69,99 euros à 39,99 euros sur Amazon.

Sonos Arc

La Sonos Arc est une barre de son premium qui a tout pour plaire, en passant par le son 3D et la compatibilité Dolby Atmos, ou encore la qualité sonore tout simplement impressionnante. Elle est aujourd’hui disponible avec 110 euros de réduction pour le Black Friday.

Au lieu de 899 euros, la Sonos Arc est aujourd’hui en promotion à 789 euros sur Amazon en blanc et en noir.

LG OLED55CS

Le constructeur asiatique LG est une marque reconnue dans le secteur des téléviseurs. La critique s’accorde à dire que c’est celle qui propose les meilleures TV OLED du marché. Si vous voulez en faire l’expérience, découvrez le LG OLED55CS actuellement en promotion.

Tout juste annoncée par le constructeur, cette TV reprend le design de la OLEDC1 et propose des performances proches de la C2. Deux excellents modèles du catalogue LG. Le LG OLED55CS intègre le processeur Alpha 9 Gen5 AI pour vous offrir une meilleure gestion des couleurs ainsi qu’une luminosité plus performante. Elle est aussi bien dotée dans le volet gaming.

En bref, si vous êtes à la recherche d’une dalle OLED très attractive, c’est sans doute le modèle idéal. En effet, pendant le Black Friday la LG OLED55CS est disponible à 1099 euros au lieu de 1499 euros sur le site de la Fnac, mais aussi chez Darty.

Nous avons également pu identifier une promotion sur Rakuten, ce modèle y est vendu pour 899 euros.

Proposé au départ à 1 999 euros, il y a également le téléviseur LG OLED55C2 qui ne cesse de voir son prix baisser. Aujourd’hui, il est possible de l’obtenir à 999 euros sur Rakuten. Le vendeur est Boulanger ici. Pensez à rentrer le code de promo BLACK100.

La version 77 pouces (OLED77CS) est à 2 199 euros, n’oubliez pas d’entrer le code DARTY15.

Apple iPhone 14

S’il y a des risques de pénurie pour les iPhone 14 Pro, cela ne semble pas être le cas pour l’iPhone 14. Et c’est d’ailleurs ce dernier qui bénéficie d’une belle promotion pendant le Black Friday. S’il faut débourser plus de 1 000 euros pour l’acquérir, aujourd’hui il tombe à moins de 880 euros. Cette offre permet de se rapprocher un peu plus du prix auquel le modèle précédent était affiché. En plus, le délai de livraison est plus court que la gamme Pro.

Avec un prix de lancement à 1 019 euros, l’iPhone 14 d’Apple (128 Go) profite de 140 euros de remise et s’affiche maintenant à 879 euros sur le site Rakuten. Et même 15 euros de moins avec le code BLACK15.

Asus Vivobook Pro

La marque Asus intègre désormais des dalles OLED sur ses ordinateurs portables. Parmi toutes ces références, on y trouve le VivoBook Pro 14 OLED, un modèle qui se montre très complet. Il offre une belle qualité d’image, mais aussi de bonnes performances grâce à sa puce AMD Ryzen 5.

Avec un prix de lancement à 999 euros, puis remisé à 849 euros, l’Asus VivoBook Pro 14 OLED se trouve désormais à seulement 550 euros chez Amazon.

