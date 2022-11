Cdiscount réduit de 100 € le prix du Dyson V11 Extra pour le Cyber Monday

Sans les bons outils, faire le ménage peut être un calvaire. Pour y remédier, Dyson apporte diverses solutions. Exit donc les balais traditionnels et les chiffons pour dépoussiérer, le constructeur propose son V11 Extra. Ce balai-aspirateur est actuellement en promotion sur Cdiscount. Au lieu de 549 euros, vous l'aurez à 449 euros.

Une référence en termes d’innovation, Dyson a aussi pour habitude de tester longuement ses produits pour arriver à un résultat satisfaisant. Le V11 Extra est aussi passé par là et on a droit à un aspirateur-balai ergonomique, innovant et solide. En ce Cyber Monday, Cdiscount réduit de 100 euros son prix.

Les points clés du Dyson V11 Extra

Pratique, performant et durable

Aspiration efficace et puissante

Un design caractéristique Dyson

Au lieu de 549 euros habituellement, le Dyson V11 Extra est maintenant disponible en promotion à 449 euros chez Cdiscount.

Un aspirateur-balai multifonction

La gamme d’aspirateurs-balais V11 reste actuellement une référence sur le marché. Ne pensant que 3 kg, le Dyson V11 Extra est facile à manier. Le produit dispose d’un adaptateur spécial pour les meubles bas. L’utilisateur n’aura pas ainsi à se pencher pour aspirer et/ou nettoyer en dessous de ce type de mobiliers. Ce modèle est livré avec une mini brosse motorisée, particulièrement utile pour des matériaux ou meubles délicats.

Avec son moteur de 610 W poussé par la technologie Hyperdymium, le balai-aspirateur affiche différentes autonomies selon les modes. Le plus économique de tous est Eco, celui-ci affiche une autonomie d’une heure. Ce sera 40 minutes pour le mode Med, contre 5 minutes pour le mode Boost. Cela dit, le Dyson V11 Extra est conçu de manière à économiser la batterie. Par exemple, pour aspirer, il suffit d’activer le bouton dédié à cette opération. Une fois le doigt relâché sur cette gâchette, l’aspiration s’arrête.

Un pack d’accessoires complet

Comme les surfaces et les matières ne se nettoient pas de la même manière, Dyson a mis divers accessoires pour son V11 Extra. Dans l’emballage de ce dernier, on retrouve une brosse Motorbar qui extrait efficacement les saletés, poils et poussière des moquettes. Pour accéder à des zones difficiles d’accès, il y a un long suceur adaptable.

Le rangement de l’aspirateur-balai aussi a été bien pensé. À ce sujet, le pack contient un clip de rangement pour les tubes d’un côté et une station murale de rangement. Le Dyson V11 Extra ne risque pas ainsi de s’éparpiller après usage. Pour faciliter les commandes, le produit est doté d’écran LCD.

