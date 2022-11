Le casque sans fil Corsair HS70 Pro est 50 € moins cher pendant ce Cyber Monday

Le casque sans fil Corsair HS70 Pro est la référence idéale pour les joueuses et joueurs qui souhaitent compléter leur setup gaming avec un modèle peu onéreux, mais tout de même efficace. Son rapport qualité-prix devient même plus intéressant en ce Cyber Monday puisque son prix passe de 119,99 euros à 69,99 euros chez Darty.

Si les casques gaming affichant des prix élevés sont souvent les plus performants, certaines références nettement moins chères peuvent aussi être efficaces. Le modèle Corsair HS70 Pro en est un bon exemple : avec son design confortable et le son immersif qu’il offre, il peut sans souci avoir toute sa place dans une installation gaming. Son autre atout, c’est son prix actuel, qui ne dépasse pas les 70 euros à l’occasion du Cyber Monday.

Les points forts du casque Corsair HS70 Pro

Un casque confortable

Un son surround

Un micro antibruit

Initialement proposé à 119,99 euros, le casque sans fil Corsair HS70 Pro est désormais proposé à 69,99 euros chez Darty.

Un casque confortable sur la durée

Les joueuses et joueurs exigeants le savent : miser sur un casque confortable est primordial lorsqu’on souhaite enchaîner les parties sur une longue durée tout en profitant d’une meilleure restitution du son. Le Corsair HS70 Pro est en cela une bonne référence puisqu’il a été, selon la marque, élaboré pour le confort. On aura ainsi droit à des oreillettes ajustables rembourrées avec de la mousse à mémoire de forme, qui s’adapteront encore mieux aux pavillons auditifs de chaque jour. Ajoutons à cela un arceau léger lui aussi doté d’un rembourrage, pour réduire considérablement la pression du casque sur le crâne. Autrement, le Corsair HS70 Pro est un casque dit supra-aural : les écouteurs englobent ainsi toute l’oreille au lieu de simplement se poser dessus, ce qui favorise d’ailleurs l’isolation passive, et donc l’immersion dans le jeu.

Outre ses oreillettes confortables, le Corsair HS70 Pro dispose également d’un micro unidirectionnel antibruit entièrement amovible, qui réduit le bruit ambiant pour garantir une bonne clarté vocale lorsque vous communiquez avec vos coéquipiers au cours d’une partie.

Un casque immersif pour se plonger dans le jeu

L’immersion est une qualité particulièrement recherchée par les amateurs de jeu vidéo. Le Corsair HS70 Pro propose bel et bien cette fonctionnalité grâce au logiciel de son surround 7.1, qui offre une très bonne spatialisation sonore. Concrètement, vous pourrez déterminer d’où vient chaque action de votre partie, ce qui renforce considérablement l’immersion dans le jeu et vous permettra, par exemple, de repérer l’endroit précis où se trouve votre ennemi, sans même qu’il n’apparaisse à l’écran. Mais attention, cette technologie ne sera disponible que sur les PC. Concernant la qualité sonore de ce casque, ce dernier embarque des transducteurs audios en néodyme de 50 mm personnalisés, ce qui assure un son juste et précis.

Enfin, concernant l’autonomie, celle-ci peut grimer, selon la marque, jusqu’à 16 heures avant de devoir passer par la case recharge. La portée du casque peut quant à elle atteindre 12 mètres, ce qui vous donne tout le loisir de vous éloigner de votre poste de jeu sans être déconnecté à tout bout de champ. Le casque sans fil promet également une faible latence, ce qui est plutôt rassurant.

