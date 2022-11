À ce prix là, ce pack Samsung Galaxy (S22 + Buds 2) est un super deal après le Black Friday

Après un Black Friday et un Cyber Monday de folie, Darty propose actuellement une réduction de 40 % sur le pack Samsung Galaxy S22 et les Galaxy Buds 2. Son prix baisse ainsi de 1009 euros à 599 euros, dont 100 euros d'ODR de Samsung.

Disponible en précommande depuis sa présentation officielle le 9 février 2022, le Galaxy S22 est le plus modeste de sa gamme. Commercialisés depuis le 27 aout 2021, les Galaxy Buds 2 quant à eux performent toujours dans l’écosystème Samsung et Android. Avec 100 euros d’ODR Samsung, les deux produits sont à -40 % sur Darty.

Le Galaxy S22 et les Buds 2 en bref

Excellente qualité de fabrication

Intégration de Samsung Bixby

Bon rapport qualité-prix

Au lieu de 1009 euros habituellement, le Galaxy S22 et les Buds 2 sont maintenant disponibles en promotion à 599 euros chez Darty, dont 100 euros d’ODR.

Un smartphone plein de ressources

La gamme Galaxy S22 est actuellement le porte-étendard de Samsung et compte trois modèles, dont le Galaxy S22 est le plus accessible. Cela dit, ses caractéristiques rivalisent avec les flagships du marché. Ce modèle dispose d’un écran Amoled de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz. Cela se ressent sur la navigation très fluide, sublimant sa forte luminosité. Sa puce Exynos 2200 lui permet de faire tourner toutes sortes d’applications gourmandes. En revanche, cette puce reste en retrait sur les performances graphiques. Rien de rédhibitoire, surtout que l’interface One UI 5 avec Android 13 rend l’expérience utilisateur très agréable.

Sur le volet photo, les trois capteurs du Galaxy S22 s’en sortent bien dans la majorité des situations. Ce n’est pas sans défauts, mais les clichés sont plutôt réussis. Le son stéréo de ce smartphone restitue assez correctement les graves et les aigus, ce qui aide à l’immersion lors des sessions de jeux ou du streaming. Le Gorilla Glass Victus+ et la certification IP68 le protègent de l’eau, de la poussière et des chocs et des rayures.

Une expérience audio signée Samsung

Sur le marché des écouteurs sans fil, la gamme Buds de Samsung se trouve en haut du panier. Le géant coréen a mis son expertise dans le domaine avec les Galaxy Buds 2. Ces derniers bénéficient de la réduction de bruit active, ce qui est utile si vous devez vous isoler ou vous concentrer. Ces écouteurs Bluetooth fonctionnent surtout avec Android, iOS, Windows ou encore macOS.

Le constructeur annonce une autonomie de 20 heures pour les Buds 2, ce qui est suffisant pour tenir une journée. Le Bluetooth 5.2 est de la partie tout comme l’assistant virtuel maison Bixby (en complément de Google Assistant). Cela permet à l’utilisateur d’avoir la main sur tout l’écosystème Galaxy.

Pour en savoir encore plus, vous pouvez lire notre test complet sur le Samsung Galaxy S22.

