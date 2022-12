TV OLED 55CS : le nouveau téléviseur 4K de LG est déjà à prix cassé pour Noël

Parmi les TV OLED de chez LG, une nouvelle référence fait son apparition : le LG OLEDCS. Ce dernier n'est autre qu'un mélange entre la C1 et la C2 avec un prix plus contenu. Aujourd'hui, on le trouve à 899 euros contre 1 499 euros à son lancement.

Généralement, le constructeur sud-coréen présente une série de téléviseurs une fois dans l’année au moment du CES. Toutefois, LG a récemment sorti une nouvelle référence, qui se situe à mi-chemin entre la série C1 de 2021 et la série C2 de 2022. Il s’agit du TV LG OLEDCS qui reprend le design du C1, mais propose les performances du C2. Et l’avantage c’est que cette nouvelle série est à un meilleur rapport qualité-prix, surtout maintenant qu’elle profite de 40 % de remise par rapport à son prix initial.

LG OLED55CS en quelques mots

Le design du C1, avec une dalle OLED de qualité

Le processeur Alpha 9 Gen 5 AI

La connectique HDMI 2.1, idéale pour les consoles next-gen

Sans oublier WebOS22

D’abord à 1 499 euros sur le site du constructeur, puis remisée à 1 099 euros, le téléviseur LG OLED55CS est actuellement en promotion à 899 euros sur Rakuten.

Le meilleur des deux mondes

Le LG OLEDCS, cette série spécialement conçue pour les fêtes de fin d’année, est en réalité un mélange entre les C1 et C2. Alors certes, le modèle 55CS ne profite pas de la nouvelle conception des téléviseurs LG C2, il fait forte impression avec ses lignes épurées, ses fines bordures ainsi que son pied métallique solide sur toute la longueur du téléviseur, à la manière du C1.

En revanche, il dispose de la même dalle OLED que le modèle 2022, et affiche des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vives et une excellente luminosité. Mais surtout la série CS s’appuie elle aussi sur la technologie OLED EVO, qui permet d’apporter un pic de luminosité plus important : on peut ainsi compter sur un écran 20% plus lumineux que ceux de la gamme C1.

Les mêmes performances que la série C2

À l’intérieur du TV, on retrouve aussi le processeur Alpha 9 Gen 5. Ce dernier ajoute une technologie d’upscaling plus performante grâce à des algorithmes plus puissants, pour faire ainsi passer des contenus 1080p à une définition 4K avec davantage d’efficacité. Le LG CS est également compatible avec les meilleures normes vidéos HDR, HDR10, Dolby Vision IQ. Quant à la partie audio, on à son surround virtuel 7.1.2 pour un son plus vaste.

Le TV CS est aussi à l’aise avec les jeux vidéo puisque ce dernier embarque 4 ports HDMI 2.1, lesquels autorisent la 4K@120 images par seconde pour les consoles next-gen. Les technologies VRR, ou taux de rafraîchissement variable, ainsi que l’ALLM, parfait pour combattre le phénomène de tearing, sont de la partie. Il profite d’un écran rafraîchi à 100 Hz ainsi que d’un temps de réponse d’1 ms seulement, et des certifications G-Sync et AMD FreeSync.

Le nouvel OS de LG

Ce téléviseur a également droit à l’interface WebOS 22, de cette année, qui apporte quelques nouveautés, comme la gestion de plusieurs profils, ainsi que la nouvelle game bar. Toutefois, on n’a pas la fonctionnalité Always Ready, un mode veille permanent qui donne accès à l’assistant vocal. Bien entendu, on peut accéder rapidement aux applications phares, comme Netflix, Disney +, Prime Video ou YouTube. Enfin, le TV est aussi compatible avec les différents assistants vocaux du marché. AirPlay2 sera également de la partie et vous permettra de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

OLED, QLED, LCD ou même QD-OLED, quel TV choisir ?

