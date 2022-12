Super prix pour ce pack sécurité (4 caméras + sonnette connectée) bradé à -54%

Aujourd’hui, on retrouve ce pack proposé par Amazon qui regroupe quatre caméras extérieures Blink, ainsi qu’une sonnette connectée de la même marque. Et pas besoin d’y mettre le prix fort, puisque ce pack passe de 369,98 euros à 169,99 euros.

Lorsqu’il s’agit de sécuriser son domicile, on a tendance à croire qu’il faut investir une grosse somme d’argent pour avoir un système de surveillance efficace. C’est en partie vrai pour quelques références, mais il y existe fort heureusement des alternatives bien moins onéreuses si vous êtes prêt(e)s à tout gérer vous-même. C’est ce que Blink propose avec son lot de 4 caméras extérieures qui est en ce moment disponible avec une sonnette connectée Blink pour moins de 170 euros.

Le pack Amazon contient…

4 caméras extérieures en 1080p,

Une vision nocturne HD infrarouge la nuit

Détection de mouvement et d’autres fonctionnalités

Une sonnette connectée en prime

Habituellement vendu à 369,98 euros, puis remisé à 211,98 euros, le kit de 4 caméras de surveillance Blink Outdoor avec la sonnette connectée Blink Video Doorbell est disponible en promotion à 169,99 euros sur Amazon.

Un système de surveillance complet

Comme son nom l’indique, la gamme Blink Outdoor est destinée pour l’extérieur, et donc apte à résister aux intempéries. Néanmoins, vous pouvez très bien installer une ou plusieurs des caméras de ce pack à l’intérieur de votre domicile, si besoin. Pour la mettre en route, il suffit de : créer un compte sur l’application Blink Home Monitor (disponible sur iOS et Android), de la brancher et de configurer le Blink Sync Module, puis d’insérer les piles AA (incluses) dans les caméras. L’autonomie est de deux ans, selon la marque.

Les quatre caméras sont capables de filmer en 1080p et disposent également d’une vision nocturne infrarouge pour ne rater aucun détail à la nuit tombée, mais seulement en 720 p. Des micros sont aussi de la partie pour entendre ce qu’il se passe dehors, ainsi que des haut-parleurs pour parler à votre interlocuteur. Et pour assurer une bonne sécurité, la Blink Outdoor est capable de détecter les mouvements. D’ailleurs, via l’application, vous avez la possibilité de recevoir des notifications sur votre smartphone quand la détection de mouvement repère une présence humaine. Amazon assure que les utilisateurs peuvent créer des « zones de détection » pour réduire les alertes inutiles dans les zones à forte circulation — ce qui est idéal pour ne pas faire vibrer votre téléphone toutes les 5 minutes.

Et une sonnette connectée

La Blink Video Doorbell est aussi dans ce pack. Cette sonnette connectée se connecte au Wi-Fi. On peut évidemment la relier en filaire à son carillon intérieur, pour l’utiliser comme une sonnette classique. Elle fait également office de caméra de surveillance et, à chaque détection de mouvement, on peut recevoir une notification dans l’application Blink afin de voir qui sonne à sa porte, le tout en 1080p, et même de nuit. Elle sera donc parfaite pour surveiller le devant de votre domicile, pendant que les caméras Blink Outdoor, filment un autre recoin de votre habitation.

Quant à l’autonomie, elle peut durer jusqu’à deux ans avec deux piles AA (fournies). Cette sonnette vidéo connectée fonctionne avec Alexa, ce qui permet d’être notifié sur les appareils Alexa ou d’avoir la vidéo en direct sur un écran Echo Show par exemple, tout comme les caméras.

Et la concurrence ?

Si vous n’êtes pas convaincu par le modèle Blink Outdoor d’Amazon, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées en 2022 afin de faire votre choix.

