Ce pack Samsung TV Neo QLED 55″ + barre de son est 42 % moins cher

Avec la série QN85B, le géant coréen Samsung propose le Neo QLED, l'association du QLED et du mini LED. La version 55 pouces, accompagné de la Samsung HW-Q600B, bénéficie en ce moment d'une belle promotion : elle passe ainsi de 2 099 euros à 1 199 euros

Pour rester au sommet du marché des téléviseurs 4K, Samsung mise sur l’innovation et cette année, cela donne le Neo QLED. C’est le meilleur des deux mondes, de la luminosité bien maitrisée avec le mini LED et la puissance de Quantum Dot avec le QLED. Actuellement, le modèle Samsung QE55QN85B 2022 ainsi que la Samsung HW-Q600B sont à -42%, avec un ODR Samsung, sur Rue du Commerce.

Les points clés du Samsung QE55QN85B 2022

Compatibilité Dolby Atmos et HDR10+

Nouveau processeur Neo Quantum Processor 4K

Des plateformes de jeux en streaming intégrées

Au lieu de 2 099 euros habituellement, le Samsung QE55QN85B 2022 + Samsung HW-Q600B est maintenant disponible en promotion à 1 199 euros chez Rue du Commerce après une ODR de 100 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung QE55QN85B (2022). Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung QE55QN85B (2022) au meilleur prix ?

Un concentré de technologies de pointe

Pour la gamme QN85B 2022, Samsung mise sur des bords très fins pour 25 mm d’épaisseur. Il en résulte un téléviseur épuré et comme d’habitude, une finition ultra premium. Les caractéristiques de ce modèle sont tout aussi impressionnantes. Pour garantir des images les plus spectaculaires, le constructeur y a déployé le Quantum Mini LED, le Quantum Matrix, le Quantum Dot, le Neo QLED ou encore le Quantum HDR 1500.

Dans les faits, cela fait que tous les contenus diffusés sur l’écran sont en 4K d’une netteté incomparable. Preuve de la puissance de ce téléviseur, il dispose de ports HDMI qui affiche un taux de rafraichissement à 120 Hz. C’est une configuration qui ne manquera pas de plaire aux joueurs les plus aguerris. De plus, vous avez accès à Xbox Pass, GeForce Now et Google Stadia, les principales plateformes de jeux en streaming.

Des fonctions aussi pratiques que puissantes

Le blooming est une situation qui dégrade l’immersion visuelle. Samsung a trouvé la parade avec le Shape adaptive Light. Cette fonction traite les fameuses zones d’ombre en optimisant leur contraste et leur luminosité. Le Quantum Matrix pour sa part se charge de gérer admirablement le rétroéclairage. Tout cela livre une qualité d’image qui se rapproche du 3D. La compatibilité HDR10, HDR10+ et HLG participe aussi à l’immersion visuelle.

Sur l’audio, le Samsung QE55QN85B 2022 s’en sort aussi avec tous les honneurs. Le téléviseur est compatible Dolby Atmos et la présence de l’Object Tracking Sound rend d’autant plus immersif le rendu sonore. Cette technologie fait que le son s’intensifie autour de la zone où se déroule une scène. La puissance totale des haut-parleurs disséminés autour de l’écran s’en tourbe ainsi optimisée.

Une barre de son pour sublimer votre téléviseur

Bien que des téléviseurs délivrent du bon son, il est toujours intéressant de l’associer à d’autres supports pour avoir du son immersif. Le Samsung QE55QN85B 2022 profitera par exemple du savoir-faire du géant coréen avec la Samsung HW-Q600B. Cette barre de son est Dolby Atmos en plus de prendre en charge le format DTS:X. Cela amène à du surround 3D. Pour plus de clarté, de profondeur et de précision, Acoustic Beam ou encore Q-Symphony 2.0 sont à l’œuvre pour un son plus que jamais immersif.

Les alternatives au Samsung QE55QN85B (2022)

Afin de savoir quel téléviseur 4K correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur la meilleure TV Samsung en 2022 sur Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.