LG C1 : ce géant TV 4K OLED de 77 pouces revient moins cher à la Fnac et chez Darty

Fort de sa réputation, LG propose des téléviseurs de très bonne qualité. Si le modèle C1 a été remplacé cette année, il reste une excellente référence à s’offrir. D’autant plus qu’actuellement, la version de 77 pouces est à un super prix à la Fnac et Darty.

Lorsqu’on se penche sur le marché des téléviseurs, difficile de passer à côté de LG. Depuis plusieurs années, le constructeur sud-coréen multiplie les références sur le secteur avec ses écrans OLED. La gamme C1 de 2021 a d’ailleurs connu un véritable succès. Et si vous voulez investir dans une immense TV 4K OLED, c’est aujourd’hui le meilleur moment pour le faire puisque la version avec une diagonale de 77 pouces est disponible à un meilleur prix grâce à cette offre.

L’essentiel à retenir du LG OLED77C1

Une dalle OLED de grande qualité et de grande taille

La compatibilité Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Sans oublier la présence de ports HDMI 2.1 (ALLM + VRR + 120 Hz)

Avec un prix de lancement aux alentours des 3 500 euros, le téléviseur LG OLEDC1 de 77 pouces est aujourd’hui disponible en promotion à 2 290 euros à la Fnac et chez Darty. Et si vous êtes adhérent, en appliquant le code REVEILLON, vous obtenez 220 euros de crédit sur votre carte Fnac. Et du côté de chez Darty, l’enseigne offre 90 euros avec le code DARTY30.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le LG OLED77C1. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La LG OLED77C1 au meilleur prix ?

Une dalle OLED géante

Ce téléviseur LG possède un écran de 77 pouces, soit 195 centimètres, autant dire que c’est assez grand. Il faudra bien s’assurer d’avoir de la place et aussi suffisamment de recul pour profiter confortablement du TV. Cette diagonale donne l’impression d’être comme au cinéma, et offre une immersion totale dans votre salon.

Certes, le modèle 77C1 ne profite pas de la nouvelle conception des derniers téléviseurs de la marque, mais fait forte impression avec ses lignes épurées, ses fines bordures ainsi que son pied métallique solide sur toute la longueur du téléviseur. Et sa dalle OLED est un régal pour les yeux : elle affiche des contrastes infinis, des noirs profonds et des couleurs vives et une excellente luminosité. Et la présence du processeur Alpha 9 Gen 4 AI 4K, permet d’améliorer la mise à l’échelle des contenus HD, ainsi que les ajustements au niveau du son. Autrement, on pourra bénéficier de plusieurs compatibilités vidéo (Dolby Vision IQ, HDR10), ainsi que du Dolby Atmos pour un audio bien vaste.

Une référence toujours recommandable

Le TV C1 est aussi à l’aise avec les jeux vidéo. Ce dernier propose une connectique HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K@120fps pour les consoles next-gen (PlayStation 5 et Xbox Series X), sans oublier le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, utile pour combattre les déchirures d’écran et ALLM (Auto Low Latency Mode, pour réduire la latence). L’écran est rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une belle fluidité. Et ce n’est pas tout : on pourra aussi compter sur un faible taux de réponse d’1 ms seulement, mais aussi des certifications G-Sync et AMD FreeSync.

Côté système d’exploitation, cette référence dispose de la dernière interface webOS 6.0 offrant une expérience TV connectée toujours plus fluide et riche en contenu. On peut accéder rapidement aux applications phares, comme Netflix, Prime Video ou Disney+. La télé est aussi compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour profiter du contrôle vocal. Il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2. Tout est pilotable avec la Magic Remote, une télécommande ayant fait ses preuves côté ergonomie, mais qui n’a pas de rétroéclairage.

Pour avoir plus de détails, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le TV LG OLED C1 de 55 pouces.

D’autres téléviseurs géants

Si vous êtes intéressés par un téléviseur avec une grande diagonale, et que vous souhaitez découvrir d’autres références que LG, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 75 pouces (OLED, QLED ou Full LED).

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.