Kindle 2022 : la nouvelle liseuse d’Amazon baisse encore plus son prix pour la fin des soldes

Amazon perfectionne la recette de sa célèbre liseuse abordable. Elle apporte des nouveautés notables et profite d'une nouvelle baisse de prix pendant les soldes : 79,99 euros au lieu de 99,99 euros. Elle était vendue à 84,99 euros au début des soldes.

La Kindle d’Amazon est l’une des lisseuses électroniques les plus populaires du marché. Si le dernier modèle remonte à 2019, la firme américaine a récemment renouvelé son modèle phare. La liseuse a droit à une meilleure résolution, davantage de stockage, mais également un passage vers l’USB-C. Des changements bienvenus, pour une liseuse déjà très appréciés, surtout maintenant qu’elle coûte 20 % de moins.

Que propose la Kindle 2022 ?

Plus légère et compacte

Une plus haute résolution : 300 ppi

Un stockage doublé et une connectique USB-C

Lancée à 99,99 euros, la liseuse électronique Kindle d’Amazon 2022 profite d’une première baisse de prix lors des soldes et se trouve à 79,99 euros sur Amazon.

Une liseuse perfectionnée

Cette nouvelle liseuse apporte de bons changements, à commencer par son écran. La diagonale de 6 pouces est conservé, en revanche, l’écran a presque trois fois plus de pixels en passant de 167 PPI à 300 PPI. Le modèle précédent proposait une définition de 600 × 800 pixels, à présent le nouveau Kindle affiche une définition de 1 080 × 1 440 pixels, soit la même que sur la Paperwhite. De ce fait, le contenu est beaucoup plus net. L’écran dispose également d’un mode sombre et d’un éclairage avant réglable.

Amazon peut se vanter de proposer une liseuse très compacte avec 15,8 centimètres de haut pour 10,9 cm de large, et seulement 157,8 g. Elle est d’ailleurs plus légère puisque l’ancien modèle faisait 174 g. Son design assure une bonne prise en main. Elle sera aussi facilement transportable pour vous accompagner durant vos trajets, dans les transports par exemple.

Des fonctionnalités pratiques

Cette petite liseuse est livrée avec 16 Go de stockage, soit le double de l’ancienne version. Elle va donc pouvoir stocker une plus grande quantité de livres au format numérique, environ 35 000 ebooks, selon la marque. Vous pourrez les télécharger en Wi-Fi depuis le catalogue de la marque, sans passer par votre ordinateur. Les formats ebooks (Epub, Epub3, PDF, etc.) et images sont bel et bien présents, tout comme les formats de BD numérique CBR et CBZ.

Dernière nouveauté : la Kindle a désormais une connectique USB-C pour la charge et le transfert de données. D’ailleurs, l’autonomie a été améliorée. D’après Amazon, en une charge la liseuse est capable de tenir jusqu’à 6 semaines.



