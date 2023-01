L’iPhone SE devient le smartphone Apple le plus intéressant des soldes grâce à cette offre

Si une nouvelle version de l'iPhone SE a récemment été dévoilée, l'iPhone SE 2020, l'un de ses ancêtres, n'a rien perdu de son intérêt, bien au contraire. D'autant que son prix n'est plus aussi élevé qu'avant pendant ces soldes d'hiver : il est ainsi proposé, dans sa version 128 Go, à 399 euros au lieu de 529 euros sur Cdiscount.

Lancé au printemps 2020, l’iPhone SE devrait ravir les nostalgiques du design des anciens smartphones d’Apple. On pourrait en effet le confondre avec l’iPhone 8, avec son écran encadré de bandes larges, et surtout ce fameux bouton TouchID qui a totalement disparu des gammes récentes de la marque. Malgré cette apparence un peu datée, l’iPhone SE 2020 est toujours mis à jour aujourd’hui : il est donc parfaitement fonctionnel, et d’autant plus recommandable que son prix est bien plus abordable que d’autres appareils de la Pomme. Sa version 128 Go bénéficie d’ailleurs d’une réduction de 130 euros actuellement.

Les points forts de l’iPhone SE 2020

Un écran pratique de 4,7 pouces

Une puce A13 Bionic

Un smartphone endurant

Initialement proposé à 529 euros, l’iPhone SE 2020 (128 Go, coloris blanc) est désormais vendu à 399 euros sur Cdiscount. La version 128 Go en coloris rouge est disponible au même prix.

Un smartphone facile à prendre en main

Avec son écran Retina (compatible TrueTone) de 4,7 pouces, l’iPhone SE 2020 nous transporte des années en arrière, plus précisément au lancement de l’iPhone 8. En effet, cet iPhone SE reprend le même design que son prédécesseur, avec le désormais disparu bouton TouchID sous l’écran et des bordures plus imposantes. Les nostalgiques apprécieront ce design plutôt daté, mais la prise en main sera très agréable et le smartphone ne sera clairement pas imposant.

Des performances honorables

Côté performances, l’iPhone SE 2020 est équipé du processeur A13 Bionic, la puce ultra puissante que l’on retrouve dans la gamme d’iPhone 11. Ce n’est évidemment pas la puce la plus récente, mais le smartphone pourra tout de même gérer n’importe quelle tâche sans accroc, y compris des jeux exigeants. Ajoutons à cela 3 Go de mémoire vive, moins que l’iPhone 11, mais ce sera largement suffisant avec l’optimisation d’iOS. D’ailleurs, ce SE sorti en 2020 tourne actuellement sous iOS 16, la dernière mouture de l’OS de la Pomme, et sera mis à jour pendant encore de nombreuses années.

Contrairement à la plupart des smartphones actuels qui embarquent plusieurs capteurs dans leur module photo, cet iPhone SE est moins polyvalent et ne dispose à l’arrière que d’un seul capteur grand-angle de 12 mégapixels. On retrouve là encore un petit air d’antan, mais le smartphone fait tout de même preuve d’une belle polyvalence, avec des clichés de très bonne qualité en plein jour. Notez aussi que le mode portrait, le mode vidéo en 4K à 60 fps ou encore le Smart HDR seront disponibles. Pour ce prix, c’est bien plus qu’on ne lui demande. La caméra frontale de 7 mégapixels dédiée aux selfies ne fera pas des miracles, mais cela reste suffisant pour des clichés publiés sur les réseaux sociaux, par exemple.

Enfin, côté autonomie, si sa batterie de 1 624 mAh semble plutôt limitée sur le papier, les optimisations d’iOS lui permettront de tenir une journée loin du chargeur. Et la charge sans fil est même disponible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone SE 2020.

